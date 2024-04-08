Стоматолог Сумцова: воспаление тканей — это причина удалить зуб мудрости

Posted Вчера, 10:58
Published Вчера, 10:58
Modified Вчера, 10:59
Updated Вчера, 10:59
По мнению эксперта, если зуб мудрости не вызывает дискомфорта и прорастает правильно, то нет необходимости его удалять. Однако, отмечает стоматолог, в случае воспаления тканей (периодонтита) есть основания для проведения операции по удалению зуба, передает NEWS.ru.
Другими причинами медицинского вмешательства могут быть нехватка места в челюсти, из-за чего зуб не может полностью прорасти или располагается под неправильным углом. Это может привести смещению соседних зубов
Если зуб мудрости труднодоступен для чистки зубной щеткой, со временем это может привести к развитию кариеса и заболеваний десен. В таких случаях, говорит специалист, зубы мудрости также рекомендуется удалить.
Бывают ситуации, когда рядом с зубами мудрости могут образовываться кисты и опухоли. В таких случаях лучше избавиться от зуба, добавила Сумцова.