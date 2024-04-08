Стоматолог Сумцова: воспаление тканей — это причина удалить зуб мудрости

По мнению эксперта, если зуб мудрости не вызывает дискомфорта и прорастает правильно, то нет необходимости его удалять. Однако, отмечает стоматолог, в случае воспаления тканей (периодонтита) есть основания для проведения операции по удалению зуба, передает NEWS.ru.