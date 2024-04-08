РЭО: Регоператорам из 9 субъектов грозят штрафы за невнесение данных во ФГИС УТКО

Posted Вчера, 16:55
Published Вчера, 16:55
Modified Вчера, 16:55
Updated Вчера, 16:55
Об этом сообщает Российский экологический оператор, который отвечает за функционирование системы.
Согласно частям 13 и 14 статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за несвоевременную передачу информации в систему предусмотрен штраф до 150 тысяч рублей. Об этом информирует 56orb.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что ФГИС УТКО это логичное продолжение электронной модели федеральной схемы обращения с отходами. Система обеспечивает контроль за передвижением отходов с момента их появления до их утилизации или захоронения. Она была введена в эксплуатацию 1 декабря 2023 года, и к 1 января 2024 года все субъекты и участники рынка должны были предоставить необходимую статистическую информацию. С этого момента система начала свою работу. Большинство субъектов успели внести данные, однако есть те, кто не справился с этой задачей в установленные сроки.
Информация о нарушениях региональных операторов из Архангельской и Самарской областей направлена на рассмотрение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Проверка внесения информации во ФГИС УТКО проводится регулярно. В настоящее время анализируются данные региональных операторов из нескольких регионов. При выявлении нарушений материалы будут переданы в компетентные органы для принятия мер по привлечению к ответственности.
Заместитель генерального директора Российского экологического оператора Евгений Карелов отметил, что более 93% региональных операторов внесли информацию во ФГИС УТКО. Российский экологический оператор оказывает постоянную консультационную поддержку региональным операторам с момента введения системы в эксплуатацию. На сайте РЭО доступны видеоуроки. Помимо этого, функционирует служба поддержки для удобства региональных операторов и других пользователей системы.