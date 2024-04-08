РЭО: Регоператорам из 9 субъектов грозят штрафы за невнесение данных во ФГИС УТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что ФГИС УТКО это логичное продолжение электронной модели федеральной схемы обращения с отходами. Система обеспечивает контроль за передвижением отходов с момента их появления до их утилизации или захоронения. Она была введена в эксплуатацию 1 декабря 2023 года, и к 1 января 2024 года все субъекты и участники рынка должны были предоставить необходимую статистическую информацию. С этого момента система начала свою работу. Большинство субъектов успели внести данные, однако есть те, кто не справился с этой задачей в установленные сроки.