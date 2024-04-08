Переезжаем в Тюмень: новый ЖК строится рядом с главными достопримечательностями

Планируя жизнь в Тюмени, важно внимательно отнестись к выбору месторасположения жилого комплекса. Рядом должны быть остановки, магазины, аптеки и, конечно, то, ради чего и осуществляется переезд, — возможность быть в самом центре событий. Так, в шаговой доступности от нового ЖК «Авторский» несколько крупных вузов, шесть школ, семь детских садов, продуктовые магазины, медучреждения, спортивные центры, кафе и главные достопримечательности Тюмени. До центра города всего 3 км, до набережной Туры — 5 минут на машине, а до Тюменского индустриального университета (ТИУ) — 3 минуты.