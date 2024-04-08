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Posted Вчера, 11:16

Published Вчера, 11:16

Modified Вчера, 11:18

Updated Вчера, 11:18

Переезжаем в Тюмень: новый ЖК строится рядом с главными достопримечательностями

Переезжаем в Тюмень: новый ЖК строится рядом с главными достопримечательностями

8 апреля 2024, 11:16
Фото: Shutterstock
Реклама. ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс» . erid: LjN8KJC2H
Переезд в Тюмень — возможность каждый день открывать для себя новые маршруты, знакомиться с историческими фактами Тюменской области и посещать культурные мероприятия.

15 минут неспешной прогулки — и перед глазами появляется главная набережная Тюмени. Еще 5 минут — и можно сделать фотографии с моста Влюбленных, а затем послать их родным и близким. После прогулки у воды, обязательный пункт — посещение краеведческого музея «Городская Дума» — он как раз через дорогу. Наслаждаясь Тюменью, отправляемся дальше изучать памятники деревянного зодчества, архитектурные ансамбли и современные музейные комплексы.

Фото: «Страна Девелопмент»

Планируя жизнь в Тюмени, важно внимательно отнестись к выбору месторасположения жилого комплекса. Рядом должны быть остановки, магазины, аптеки и, конечно, то, ради чего и осуществляется переезд, — возможность быть в самом центре событий. Так, в шаговой доступности от нового ЖК «Авторский» несколько крупных вузов, шесть школ, семь детских садов, продуктовые магазины, медучреждения, спортивные центры, кафе и главные достопримечательности Тюмени. До центра города всего 3 км, до набережной Туры — 5 минут на машине, а до Тюменского индустриального университета (ТИУ) — 3 минуты.

Тюменский индустриальный университет находится всего в 3 минутах от ЖК «Авторский».Тюменский индустриальный университет находится всего в 3 минутах от ЖК «Авторский».
Тюменский индустриальный университет находится всего в 3 минутах от ЖК «Авторский».
Фото: Shutterstock

Комплекс находится на пересечении улиц Ирбитская, Полевая, Комбинатская и Подгорная. Этот район называется Дом Обороны. Строительством занимается крупнейший в Тюмени застройщик «Страна Девелопмент». В проекте этого ЖК предусмотрен муниципальный детский сад, который разместится на первом этаже одного из домов. У малышей будет своя закрытая детская площадка.

У каждого дома свой закрытый двор.У каждого дома свой закрытый двор.
У каждого дома свой закрытый двор.
Фото: «Страна Девелопмент»

«Авторский» очень компактный — всего 4 дома: все соседи будут знать друг друга в лицо. Однако объект будет полностью укомплектованным. Внутри квартальной застройки появится пешеходный бульвар, где жители и гости комплекса смогут проводить свободное время. У каждого дома — свой закрытый двор. На первых этажах — помещения для бизнеса. На первом этаже появится булочная, салон красоты для мамы и спорт-бар для папы.

Фото: «Страна Девелопмент»

Окно в ванной, просторная гардеробная, угловые окна, лоджии — выбор планировочных решений покорит даже самых искушенных. Собираетесь в Тюмень? Пора выбрать свою квартиру. Подробнее на strana.com.

ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

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