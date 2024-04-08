Осторожно, он герой. Тюменцы в соцсетях аплодируют инициативному гражданину

В тюменских соцсетях быстро разлетелось видео об инициативном гражданине, который помогает автолюбителям сохранить машины в целости. Для этого на борьбу с ямами он вышел креативно.



На кадрах видео видно, что мужчина специально подъехал к участку дороги с ямами, достал железные прутья, вбил их в яму при помощи молотка и прикрепил надпись «Яма». На это обратили внимание и автолюбители, начав объезжать проблемный участок.