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Posted Вчера, 10:36

Published Вчера, 10:36

Modified Вчера, 13:28

Updated Вчера, 13:28

В Тюмени в дорожных ямах появились таблички «Яма»

Осторожно, он герой. Тюменцы в соцсетях аплодируют инициативному гражданину

8 апреля 2024, 10:36
Фото: Источник «ЧС Тюмень»

В Тюмени в дорожных ямах появились таблички «Яма»

Своими подвигами он помогает многим автомобилистам не повредить машины.

В тюменских соцсетях быстро разлетелось видео об инициативном гражданине, который помогает автолюбителям сохранить машины в целости. Для этого на борьбу с ямами он вышел креативно.

На кадрах видео видно, что мужчина специально подъехал к участку дороги с ямами, достал железные прутья, вбил их в яму при помощи молотка и прикрепил надпись «Яма». На это обратили внимание и автолюбители, начав объезжать проблемный участок.

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