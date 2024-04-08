Оглашены имена победителей прошедшего в Югре XI лыжного марафона

Posted Вчера, 19:40
Published Вчера, 19:40
Modified Вчера, 19:40
Updated Вчера, 19:40
Как сообщает inkazan.ru, подробнее про прошедший марафон этого года рассказал единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» в ХМАО-Югре Виталий Мосунов. По его словам, соревнование в Ханты-Мансийске в 11-й раз помогло объединить олимпийских чемпионов и любителей, тех, кто ходит на лыжах более 60 лет и только недавно освоил лыжню. За время проведения фестиваля можно было следить за ростом многих семей, спортивных команд и корпоративных сборных; наблюдать, какие эмоции получили участники, которые смогли улучшить собственные результаты и достичь новых рекордов. Возможно, в Югорском лыжном марафоне уже смогли поучаствовать будущие атлеты, которые будут представлять Россию через несколько лет на самом высоком спортивном уровне.
В марафоне этого года лучшим результатом стал 1 час 59 минут 33 секунды, который в гонке на 50 км свободным стилем 6 апреля продемонстрировал 29-летний Андрей Алипкин. В женской категории рекордсменкой была признана Кристина Резцова, которая смогла пройти марафон в первый день гонки за 2 часа 3 минуты 14 секунд. Следом за победителем к финишу королевской гонки среди мужчин пришел Рифат Сафиуллин. Второе место среди женщин досталось Алине Кудисовой с результатом 2 часа 7 минут 30 секунд. Тройку призеров замыкает Дмитрий Баграшов (1:59:34), а среди представительниц прекрасного пола — Лилия Васильева (2:09:37). Выигравшим золотую медаль на дистанции 50 км свободным стилем организаторы мероприятия выплатили по 400 тысяч рублей, серебряную медаль — по 200 тысяч рублей, а за бронзовую медаль вручили по 100 тысяч рублей.
Во второй день состязаний, 7 апреля, с результатом 2 часа 11 минут 43 секунды отличился Станислав Волженцев, заняв первое место в марафонском забеге классическим стилем. Серебро присудили Илье Санникову (2:12:02), а третьим к финишу пришел Евгений Цепков (2:12:54). Призерами среди женщин в «классике» стали: Лилия Васильева (2:32:13), Мария Козекаева (2:34:31) и Алина Кудисова (2:38:20). За победу в марафоне классическим стилем было вручено по 150 тысяч рублей, обладатели второго места получили по 100 тысяч рублей, а бронзовым призерам полагалось по 50 тысяч рублей.
Югорский лыжный марафон впервые стартовал в 2013 году по инициативе правительства ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерации лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке входящего в Группу ВТБ банка «Открытие».
Генеральным информационным партнером события является «РИА Новости Спорт», также в число информационных партнеров события вошли Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru.