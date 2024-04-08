Оглашены имена победителей прошедшего в Югре XI лыжного марафона

Как сообщает inkazan.ru, подробнее про прошедший марафон этого года рассказал единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» в ХМАО-Югре Виталий Мосунов. По его словам, соревнование в Ханты-Мансийске в 11-й раз помогло объединить олимпийских чемпионов и любителей, тех, кто ходит на лыжах более 60 лет и только недавно освоил лыжню. За время проведения фестиваля можно было следить за ростом многих семей, спортивных команд и корпоративных сборных; наблюдать, какие эмоции получили участники, которые смогли улучшить собственные результаты и достичь новых рекордов. Возможно, в Югорском лыжном марафоне уже смогли поучаствовать будущие атлеты, которые будут представлять Россию через несколько лет на самом высоком спортивном уровне.