nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 12:21

Published Вчера, 12:21

Modified Вчера, 12:23

Updated Вчера, 12:23

Медведев назвал имена соучастников кровавого теракта в «Крокусе»

8 апреля 2024, 12:21
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что некоторые лидеры стран Запада являются соучастниками теракта, который произошел в концертном зале в «Крокус Сити Холл».

Медведев назвал британского премьера Риши Сунала, французского президента Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена соучастниками этого акта терроризма, так как они предоставляют финансирование бандеровским группировкам, которые стоят за этими нападениями, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что инцидент в красногорском Крокусе произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Вооруженные террористы ворвались в здание зала и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание.

«Готовьтесь к эвакуации»: затопит ли Тюменскую область слив воды в Казахстане?
Вчера, 07:17
Вода близко: что значит режим ЧС для обычных тюменцев?
Вчера, 10:24
Паводок на подходе: какие зоны в Тюмени находятся под угрозой затопления?
Вчера, 09:39
Сезон ненависти: как в 2024 году изменились правила пользование электросамокатами?
Вчера, 10:02
Погода поставит дождь на паузу: к середине недели в Тюмень придет потепление
Вчера, 06:06
Солнечное затмение 8 апреля: что изменится в жизни тюменцев?
Вчера, 07:57
"