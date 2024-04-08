Медведев назвал имена соучастников кровавого теракта в «Крокусе»

Медведев назвал британского премьера Риши Сунала, французского президента Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена соучастниками этого акта терроризма, так как они предоставляют финансирование бандеровским группировкам, которые стоят за этими нападениями, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».