Posted Вчера, 12:21
Published Вчера, 12:21
Modified Вчера, 12:23
Updated Вчера, 12:23
Медведев назвал британского премьера Риши Сунала, французского президента Эммануэля Макрона и президента США Джо Байдена соучастниками этого акта терроризма, так как они предоставляют финансирование бандеровским группировкам, которые стоят за этими нападениями, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Напомним, что инцидент в красногорском Крокусе произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Вооруженные террористы ворвались в здание зала и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание.