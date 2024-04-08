Из-за мирового кризиса тюменские производители подняли цены на десерты

Он добавил, что вероятнее всего очередной скачок цен на сырье произойдет летом, поэтому выпускаемая продукция может подорожать еще на 10-15%. Рост цен затрагивает всех участников рынка: переработчиков какао-бобов, производителей шоколадных масс и покупателя. Либерман уверен, что повышение стоимости сладостей — неизбежная мера.