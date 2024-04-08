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Posted Вчера, 03:48

Published Вчера, 03:48

Modified Вчера, 03:50

Updated Вчера, 03:50

Тюменские производители подняли цены на десерты

Из-за мирового кризиса тюменские производители подняли цены на десерты

8 апреля 2024, 03:48
Фото: Изображение Midjourney

Тюменские производители подняли цены на десерты

Сладости уже подорожали на 10-20%. Высока вероятность, что цены продолжат расти и дальше.

Из-за мирового кризиса, вызванного удорожанием какао-бобов, тюменские производители вынужденно поднимают цены на сладости. С начала года рост цен составил 10-20%, рассказали участники рынка РБК Тюмень.

Так, на фабрике «Квартет» отпускную стоимость повысили на 15-20%, при этом закупка сырья для производства стала дороже на 70-75%.

«Скачок, который произошел с начала 2024 года, стал рекордным. Если сравнивать цены на закупаемое нами сырье — горькую и молочную шоколадные массы для производства шоколадных плиток и драже, то год назад контрактные цены были ниже текущих на 70-75%. Такая ситуация с ценами на исходное сырье и у нас, и у других производителей неминуемо приведет к повышению отпускных цен на готовую продукцию», — рассказал директор фабрики Игорь Либерман.
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Он добавил, что вероятнее всего очередной скачок цен на сырье произойдет летом, поэтому выпускаемая продукция может подорожать еще на 10-15%. Рост цен затрагивает всех участников рынка: переработчиков какао-бобов, производителей шоколадных масс и покупателя. Либерман уверен, что повышение стоимости сладостей — неизбежная мера.

В кондитерской Paola Macaron заявили, что с 10 апреля изделия подорожают примерно на 15%. Причем кризис — не единственная причина роста цен. За последние полгода в компании выросли затраты на упаковку, аренду и ингредиенты.

Ранее «Наш город» писал, что авиаперелеты из Тюмени в Москву подорожали на 10%. Это связано со снижением спроса, сезонностью и конкуренцией между авиаперевозчиками на этом маршруте.

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