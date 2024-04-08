Итоги дня: паводок поглощает все. Тюмень тоже под угрозой?

Posted Вчера, 14:58
Published Вчера, 14:58
Modified Вчера, 15:20
Updated Вчера, 15:20
Главная новость о происходящем. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Губернатор области Александр Моор. В своем обращении глава региона сказал, что эта мера — превентивная, ситуация в Тюмени пока что под контролем, однако специалисты Росгидромета дают неутешительные прогнозы по уровням воды в Ишиме и Тоболе. Там риск подтопления очень велик, а режим ЧС, в свою очередь, позволит специалистам из МЧС действовать гораздо быстрее и оперативнее.
О том, что значит режим ЧС для тюменцев, мы рассказали здесь.
Еще одно важное заявление, но уже мэра Ишима. Градоначальник Федор Шишкин попросил всех дачников срочно покинуть свои участки и освободить СНТ. Коснулось это в первую очередь тех мест, где дамбы для защиты от воды не возведены, а значит, от воды защитить людей будет нечем. Посоветовал мэр и забрать с участков все ценные вещи. Список подверженных риску СНТ можно найти здесь.
Вместе с эвакуацией и режимом ЧС, вводится в регионе и ограничение движения по трассам. Уже сейчас всех водителей попросили не выезжать в Курганскую область, но при этом и перекрыли движение по нескольким участкам. Коснулось это, в первую очередь районов, где ситуация с затоплениями уже достаточно серьезная. Коснется ограничение трех переправ в Аромашевском районе, В Голышмановском городском округе и в Ялуторовском районе.https://nashgorod.ru/news/2024-04-08/iz-za-pavodka-v-tyumeni-ogranichat-dvizhenie-po-5-mostam-5049613
На вопрос, затопит ли Тюмень, ответили в городском правительстве. По прогнозам, сам города вода коснуться не должна. Самые проблемные участки — это реки Ишим и Тобол, они мимо Тюмени не протекают, а значит, затопить город не смогут. В районах же ситуация находится под контролем МЧС.
На этот вопрос в своем обращении ответил губернатор Александр Моор. По словам главы региона — сейчас нужно просто быть готовым ко всему. Собрать все необходимые вещи, и по первой команде — сразу готовиться к эвакуации. Риск того, что свой дом придется покинуть есть, сказал Моор, поэтому каждого губернатор попросил отнестись с пониманием позаботиться о себе и своих близких.
Если кто-то внезапно лишится дома из-за паводка — всем будут предоставлены пункты временного размещения.