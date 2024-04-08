Итоги дня: паводок поглощает все. Тюмень тоже под угрозой?

Вместе с эвакуацией и режимом ЧС, вводится в регионе и ограничение движения по трассам. Уже сейчас всех водителей попросили не выезжать в Курганскую область, но при этом и перекрыли движение по нескольким участкам. Коснулось это, в первую очередь районов, где ситуация с затоплениями уже достаточно серьезная. Коснется ограничение трех переправ в Аромашевском районе, В Голышмановском городском округе и в Ялуторовском районе.https://nashgorod.ru/news/2024-04-08/iz-za-pavodka-v-tyumeni-ogranichat-dvizhenie-po-5-mostam-5049613