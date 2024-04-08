ФСБ задержала телефонных мошенников, похитивших 7 млрд рублей на нужды ВСУ

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», мошенники действовали на украинский колл-центр. Сообщается, что средства, похищенные у россиян, шли на финансирование Вооруженных Сил Украины. Благодаря этой коммуникационной платформе аферисты обманули доверчивых граждан на общую сумму в 7 миллиардов рублей.