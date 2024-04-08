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Posted Вчера, 12:52

Published Вчера, 12:52

Modified Вчера, 12:54

Updated Вчера, 12:54

ФСБ задержала телефонных мошенников, похитивших 7 млрд рублей на нужды ВСУ

8 апреля 2024, 12:52
ФСБ и МВД задержали пятеро организаторов виртуальной коммуникационной платформы. Последняя использовалась для вымогательства денег у российских граждан.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», мошенники действовали на украинский колл-центр. Сообщается, что средства, похищенные у россиян, шли на финансирование Вооруженных Сил Украины. Благодаря этой коммуникационной платформе аферисты обманули доверчивых граждан на общую сумму в 7 миллиардов рублей.

Правоохранительные органы изъяли у преступников компьютеры, оборудование, деньги и ценности. Задержанные находятся под стражей.

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