Дерматовенеролог Зубова рассказала, как избавиться от клещей на лице

Дерматовенеролог Анастасия Зубова сообщает, что у 90% людей на лице можно обнаружить клещи. Они называются «демодекс» и обычно не вызывают никаких проблем. Однако иногда они могут вызывать зуд, раздражение и даже демодекоз.