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Posted Вчера, 07:43

Published Вчера, 07:43

Modified Вчера, 07:45

Updated Вчера, 07:45

Дерматовенеролог Зубова рассказала, как избавиться от клещей на лице

8 апреля 2024, 07:43
Дерматовенеролог Анастасия Зубова сообщает, что у 90% людей на лице можно обнаружить клещи. Они называются «демодекс» и обычно не вызывают никаких проблем. Однако иногда они могут вызывать зуд, раздражение и даже демодекоз.

Клещи обитают в волосяных фолликулах, особенно на лбу, щеках, в области носа, ресницах и внешних ушных каналах. Доктор объясняет, что это нормальная часть микробного баланса кожи и есть два вида этих клещей: Demodex follicullorum и Demodex brevis, пишут «Известия».

Если микробный баланс нарушается, клещи могут начать активно размножаться. Это может произойти после различных кожных заболеваний или при использовании гормональных мазей. Также на развитие демодекоза могут повлиять нарушения работы систем организма и различные заболевания.

Для постановки диагноза необходимо обратиться к дерматовенерологу, который основываясь на информации о состоянии пациента и обнаружении клещей, сможет поставить правильный диагноз.

Важно отметить, что само по себе обнаружение клещей не требует медицинского вмешательства. Важно лечить основные заболевания, которые могут усугубить проблему. Терапия будет зависеть от конкретного диагноза.

Для профилактики рекомендуется использовать мягкий шампунь и очищающие средства для лица. Регулярное удаление омертвевших клеток кожи также может помочь в предотвращении размножения клещей.

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