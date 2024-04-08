Белоусов и Решетников примут участие в пленарной сессии форума «Открытые инновации»

Posted Вчера, 14:53
Published Вчера, 14:53
Modified Вчера, 14:53
Updated Вчера, 14:53
Как пишет издание 56orb.ru, первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов и министр экономического развития России Максим Решетников станут участниками мероприятия.
Андрей Белоусов отметил, что одним из основных факторов создания благоприятной среды для развития инноваций и внедрения передовых технологий является диалог между государством, наукой и предпринимательством. На сегодняшний день требуется обеспечение условий для вовлечения в процесс достижения технологического суверенитета максимально широкого круга технологических предпринимателей.
Правительство Российской Федерации в мае прошлого года утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Национальная экономика к этому моменту должна будет самостоятельно обеспечивать производство высокотехнологичной продукции. В общем объеме потребления доля такой отечественной продукции должна будет составлять не меньше 75 процентов. Государство сегодня делает ставку на коммерциализацию готовых технологических решений на базе технологий собственной разработки и проекты высокой стадии готовности.
Первый шаг за наукой и разработчиками технологий. В свою очередь, большие корпорации, имеющие ресурсы и возможности для открытия новых рынков, должны заняться их ускорением и масштабированием.
Принять участие в обсуждении приглашены представители науки: генеральный директор Института искусственного интеллекта АИРИ Иван Оселедец и научный руководитель группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, профессор МФТИ Алексей Федоров. Им предстоит ответить на вопрос, какие продуты российского высокотеха будут востребованы в горизонте 3, 7 и 10 лет и есть ли у них возможность стать конкурентоспособными за пределами Российской Федерации.
На пленарной сессии также состоится выступление экономиста из Китая Энди Си. Ранее эксперт спрогнозировал крупные экономические кризисы 1997, 1999 и 2008 годов. В рамках мероприятия он представит прогнозы, которые касаются перераспределения мировых центров принятия технологических решений.
Форум «Открытые инновации» впервые был проведен в 2012 году. Данное мероприятие является одной из наиболее влиятельных дискуссионных площадок, посвященных инновационному развитию. Пройти регистрацию на участие в мероприятии можно на официальном сайте события.