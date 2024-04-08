Белоусов и Решетников примут участие в пленарной сессии форума «Открытые инновации»

Правительство Российской Федерации в мае прошлого года утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Национальная экономика к этому моменту должна будет самостоятельно обеспечивать производство высокотехнологичной продукции. В общем объеме потребления доля такой отечественной продукции должна будет составлять не меньше 75 процентов. Государство сегодня делает ставку на коммерциализацию готовых технологических решений на базе технологий собственной разработки и проекты высокой стадии готовности.