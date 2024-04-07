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Posted Вчера, 10:16

Published Вчера, 10:16

Modified Вчера, 10:18

Updated Вчера, 10:18

На тюменку возбудили уголовное дело за издевательства над 16-летней дочерью

За издевательства над 16-летней дочерью на тюменку возбудили уголовное дело

7 апреля 2024, 10:16
Фото: 1MI

На тюменку возбудили уголовное дело за издевательства над 16-летней дочерью

На жительницу Тюмени, которая издевалась над своей 16-летней дочерью в течение нескольких лет, возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Истязание». Тюменке грозит наказание в вде лишения свободы до 7 лет.
Сюжет
Дети

По данным источника 72.RU, предварительное расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, об издевательствах матери ранее 16-летняя девочка рассказала своей подруге. Школьница отправила, в том числе фотографии синяков и кровоподтеков. Фотографии и переписку увидел отец подруги, после чего обратился в полицию.

Данным ЧП заинтересовались региональной прокуратуре и СУ СК по Тюменской области. Прокурор региона Владислав Московских поручил провести проверку по факту применения насилия к девочке-подростку со стороны матери и дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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