За издевательства над 16-летней дочерью на тюменку возбудили уголовное дело

На тюменку возбудили уголовное дело за издевательства над 16-летней дочерью

На жительницу Тюмени, которая издевалась над своей 16-летней дочерью в течение нескольких лет, возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Истязание». Тюменке грозит наказание в вде лишения свободы до 7 лет.