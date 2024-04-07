За издевательства над 16-летней дочерью на тюменку возбудили уголовное дело

Posted Вчера, 10:16
Published Вчера, 10:16
Modified Вчера, 10:18
Updated Вчера, 10:18
По данным источника 72.RU, предварительное расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, об издевательствах матери ранее 16-летняя девочка рассказала своей подруге. Школьница отправила, в том числе фотографии синяков и кровоподтеков. Фотографии и переписку увидел отец подруги, после чего обратился в полицию.
Данным ЧП заинтересовались региональной прокуратуре и СУ СК по Тюменской области. Прокурор региона Владислав Московских поручил провести проверку по факту применения насилия к девочке-подростку со стороны матери и дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.