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Posted 6 апреля, 06:03

Published 6 апреля, 06:03

Modified 6 апреля, 08:31

Updated 6 апреля, 08:31

На благоустройство улицы Дзержинского в Тюмени потратят еще 37,6 млн рублей

Власти потратят еще 37 миллионов рублей на тюменский Арбат, построенный за 500 млн

6 апреля 2024, 06:03
Фото: Администрация Тюмени

На благоустройство улицы Дзержинского в Тюмени потратят еще 37,6 млн рублей

Тюменские власти потратят в этом году 37 миллионов 564 тысячи рублей на благоустройство пешеходной улицы Дзержинского в границе улиц Комсомольская — Первомайская. Соответствующая закупка размещена на портале Госзакупки.

В документах указано, что в срок до 1 ноября 2024 года подрядная организация должна положить тротуарные плитки и гранитные плиты, установить три бетонные скамьи, четыре пластиковых стола, двое качелей из бруса со светодиодной подсветкой, МАФ «Городская скамья», информационный стенд, металлическое ограждение, оборудовать велопарковку, а также высадить на территории липы (8 штук), сосны горные (93 штуки), можжевельник (145 штук), молинию тростниковую (300 штук), вейник остроцветковый (300 штук) и ожику лесную (322 штуки).

Заявки на участие будут принимать до 19 апреля, 24 апреля состоится подведение итогов закупки.

Напомним, пешеходный бульвар на Дзержинского был открыт в конце 2022 года. Работы по реконструкции велись с апреля 2022 года. На строительство пешеходного проспекта из бюджета Тюменской области потратили более 500 миллионов рублей.

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