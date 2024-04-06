Власти потратят еще 37 миллионов рублей на тюменский Арбат, построенный за 500 млн

В документах указано, что в срок до 1 ноября 2024 года подрядная организация должна положить тротуарные плитки и гранитные плиты, установить три бетонные скамьи, четыре пластиковых стола, двое качелей из бруса со светодиодной подсветкой, МАФ «Городская скамья», информационный стенд, металлическое ограждение, оборудовать велопарковку, а также высадить на территории липы (8 штук), сосны горные (93 штуки), можжевельник (145 штук), молинию тростниковую (300 штук), вейник остроцветковый (300 штук) и ожику лесную (322 штуки).