Топ-вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей назвали в Тюмени

Posted 6 апреля, 04:23
Published 6 апреля, 04:23
Modified 6 апреля, 04:25
Updated 6 апреля, 04:25
По данным департамента занятости Тюменской области, на сегодняшний день в регионе открыты 18 тысяч вакансий. 2,3 тысячи из них — в строительной сфере, 8,3 тысячи заявлено в отраслях обрабатывающее производство, образование, торговля и ремонт автотранспорта, транспортировка и хранение.
По информации аналитиков HeadHunter, размер предлагаемой заработной платы представителям топ-профессий превышает 100 тысяч рублей. К примеру, 115 тысяч рублей готовы платить ежемесячно агенту по недвижимости, 114,5 тысячи — прорабу, 100-105 тысяч — фрезеровщику, токарю, автослесарю, автомеханику, шлифовщику, 124,7 тысячи рублей — водителю.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год зарплаты топ-менеджеров выросли от 4% до 59%. Средний медианный заработок теперь составляет около 200 тысяч рублей.