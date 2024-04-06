Топ-вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей назвали в Тюмени

По данным департамента занятости Тюменской области, на сегодняшний день в регионе открыты 18 тысяч вакансий. 2,3 тысячи из них — в строительной сфере, 8,3 тысячи заявлено в отраслях обрабатывающее производство, образование, торговля и ремонт автотранспорта, транспортировка и хранение.