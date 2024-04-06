nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля, 04:23

Published 6 апреля, 04:23

Modified 6 апреля, 04:25

Updated 6 апреля, 04:25

В Тюменской области токарю и автослесарю платят более 100 тысяч рублей

Топ-вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей назвали в Тюмени

6 апреля 2024, 04:23
Фото: 1MI

В Тюменской области токарю и автослесарю платят более 100 тысяч рублей

В Тюменской области назвали самые востребованные вакансии первого квартала 2024 года. В перечень вошли рабочие специальности, вакансии в строительной отрасли и риелторы.

По данным департамента занятости Тюменской области, на сегодняшний день в регионе открыты 18 тысяч вакансий. 2,3 тысячи из них — в строительной сфере, 8,3 тысячи заявлено в отраслях обрабатывающее производство, образование, торговля и ремонт автотранспорта, транспортировка и хранение.

По информации аналитиков HeadHunter, размер предлагаемой заработной платы представителям топ-профессий превышает 100 тысяч рублей. К примеру, 115 тысяч рублей готовы платить ежемесячно агенту по недвижимости, 114,5 тысячи — прорабу, 100-105 тысяч — фрезеровщику, токарю, автослесарю, автомеханику, шлифовщику, 124,7 тысячи рублей — водителю.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год зарплаты топ-менеджеров выросли от 4% до 59%. Средний медианный заработок теперь составляет около 200 тысяч рублей.

Читайте также:
Водитель Mercedes задавил насмерть 85-летнюю тюменкуИтоги дня: новые меры поддержки, рост зарплат, парад на 9 мая и вертолеты в районыВ Тюмени произошло первое за год ДТП с участием электросамоката
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплаты#Вакансии#Рабочие вакансии
Паводок-2024: в апреле под воду могут уйти Ишим, Абатское и Викулово
Вчера, 11:13
«Обратно за парту»: сможете ли вы ответить на вопросы из школьной программы?
5 апреля, 05:50
Занимают очереди с 5 утра: тюменцы атакуют миграционные отделы ради спецпечатей
4 апреля, 08:13
Порнозависимость и стимуляторы: сексолог рассказал о главных проблемах тюменцев
5 апреля, 08:31
«Это лучше ипотеки»: тюменка рассказала о выгодной покупке жилья в кредит
5 апреля, 07:03
«Редкая тачка доедет»: тюменские деревни отрезаны от цивилизации из-за распутицы
4 апреля, 05:41
"