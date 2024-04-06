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Posted 6 апреля, 12:40

Published 6 апреля, 12:40

Modified 6 апреля, 12:42

Updated 6 апреля, 12:42

В тюменском аквапарке «ЛетоЛето» пострадала девушка

«Тайна двух океанов» или опасно для жизни: тюменка получила травму ноги в аквапарке

6 апреля 2024, 12:40
Фото: ВК «ЛетоЛето»

В тюменском аквапарке «ЛетоЛето» пострадала девушка

Тюменский термальный курорт «ЛетоЛето» вновь оказался замешан в скандале. На этот раз в аквапарке пострадала местная жительница. Девушка сообщила, что получила ушибы и порезы во время катания на горке «Тайна двух океанов».
«Произошел очень неприятный случай на горке. В ходе спуска нас перевернуло, и пока мы пытались вернуться на круг, хоть как-то спуститься, получили порезы, ушибы и стерли кожу. Хочу напомнить, что подобный случай уже был именно на этой горке, где мальчику разрезало ногу. Может, следует решить проблему с данной горкой?» — возмутилась девушка.

Напомним, в конце марта на этой же горке серьезную рану стопы получил тюменский подросток — ему просто разрезало ногу болтом во время спуска. Данной ситуацией заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин и поручил тюменским следователям провести проверку.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аквапарк «ЛетоЛето» по итогам 2023 года нарастил выручку на полмиллиарда рублей — до 1,7 миллиарда. Чистая прибыль термального курорта сократилась более чем на 20 миллионов — до 59,5 миллиона рублей.

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