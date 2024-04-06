«Тайна двух океанов» или опасно для жизни: тюменка получила травму ноги в аквапарке

В тюменском аквапарке «ЛетоЛето» пострадала девушка

Тюменский термальный курорт «ЛетоЛето» вновь оказался замешан в скандале. На этот раз в аквапарке пострадала местная жительница. Девушка сообщила, что получила ушибы и порезы во время катания на горке «Тайна двух океанов».