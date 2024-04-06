Похолодает до -18: синоптики предупреждают тюменцев о морозах

Posted 6 апреля, 12:52
Published 6 апреля, 12:52
Modified 6 апреля, 12:54
Updated 6 апреля, 12:54
Синоптики предупреждают о вероятном гололеде, ветре 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. Днем 7 апреля ожидается переменная облачность, максимальная температура воздуха составит -1….+4.
В понедельник, 8 апреля, местами пройдет дожди, ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем составит +3…+8, в ночные часы ожидается до -4…+1.
В Тюмени в ночь с субботы на воскресенье 18-градусных морозов не ожидается, но выше -6….-5 столбики термометров не поднимутся. Днем температура воздуха составит +2…+4. Скорость ветра составит 10-12 м/с. В понедельник, 8 апреля, в областной столице ожидаются дожди со снегом и +2…+6.