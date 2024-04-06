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Posted 6 апреля, 12:52

Published 6 апреля, 12:52

Modified 6 апреля, 12:54

Updated 6 апреля, 12:54

В Тюменской области похолодает до -18

Похолодает до -18: синоптики предупреждают тюменцев о морозах

6 апреля 2024, 12:52
Фото: 1MI

В Тюменской области похолодает до -18

На юге Тюменской области сегодня ночью похолодает до -18. Понижение температуры прогнозируют метеорологи Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики предупреждают о вероятном гололеде, ветре 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. Днем 7 апреля ожидается переменная облачность, максимальная температура воздуха составит -1….+4.

В понедельник, 8 апреля, местами пройдет дожди, ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем составит +3…+8, в ночные часы ожидается до -4…+1.

В Тюмени в ночь с субботы на воскресенье 18-градусных морозов не ожидается, но выше -6….-5 столбики термометров не поднимутся. Днем температура воздуха составит +2…+4. Скорость ветра составит 10-12 м/с. В понедельник, 8 апреля, в областной столице ожидаются дожди со снегом и +2…+6.

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