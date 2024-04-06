Похолодает до -18: синоптики предупреждают тюменцев о морозах

В Тюмени в ночь с субботы на воскресенье 18-градусных морозов не ожидается, но выше -6….-5 столбики термометров не поднимутся. Днем температура воздуха составит +2…+4. Скорость ветра составит 10-12 м/с. В понедельник, 8 апреля, в областной столице ожидаются дожди со снегом и +2…+6.