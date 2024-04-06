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Posted 6 апреля, 12:08

Published 6 апреля, 12:08

Modified 6 апреля, 12:15

Updated 6 апреля, 12:15

Тюменские общественники требуют отмены концерта рок-группы «Автоспорт»

Общественники Тюмени подозревают солиста рок-группы «Автоспорт» в финансировании ВСУ

6 апреля 2024, 12:08
Фото: 1MI

Тюменские общественники требуют отмены концерта рок-группы «Автоспорт»

Тюменские общественники направили обращение в Следственный комитет и областную прокуратуру с просьбой проверить на возможную связь с Украиной и предмет финансирования ВСУ солиста группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова, чей концерт запланирован в Тюмени на 1 мая.
Фото: ВК Зов Народа | Тюмень

Обращения в ведомство отправили участники движения «Зов Народа».

«Причина — высказывания артиста на видео, которое опубликовал сегодня один из тг-каналов», — пояснили активисты.

В частности, Ванюков заявил в записанном для подписчиков видео, что поддерживает ВСУ и «респектует» тем, кто уехал. Также рокер оскорбил президента России Владимира Путина, представителей полиции.

«Слава ВСУ, слава Украине, героям слава. Респект тем, кто уехал. Россия будет свободной — все национальные республики и регионы, кто захочет, получат независимость. С теми кто останется, будем строить здравую федерацию», — заявил Ванюков.
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Правда, добавил в видео, что он «набухался». После откровений солиста «Автоспорта» у группы исчезли официальные страницы в соцсетях. Информации об отмене предстоящего гастрольного тура по российским городам, в числе которых и Тюмень, пока нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени общественники из «Зова Народа» в январе этого года добавились отмены концерта рэпера Кишлака. Выступление должно было состояться 28 января. В итоге его перенесли на неопределенный срок.

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