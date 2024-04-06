Общественники Тюмени подозревают солиста рок-группы «Автоспорт» в финансировании ВСУ

Posted 6 апреля, 12:08
Published 6 апреля, 12:08
Modified 6 апреля, 12:15
Updated 6 апреля, 12:15
Обращения в ведомство отправили участники движения «Зов Народа».
«Причина — высказывания артиста на видео, которое опубликовал сегодня один из тг-каналов», — пояснили активисты.
В частности, Ванюков заявил в записанном для подписчиков видео, что поддерживает ВСУ и «респектует» тем, кто уехал. Также рокер оскорбил президента России Владимира Путина, представителей полиции.
«Слава ВСУ, слава Украине, героям слава. Респект тем, кто уехал. Россия будет свободной — все национальные республики и регионы, кто захочет, получат независимость. С теми кто останется, будем строить здравую федерацию», — заявил Ванюков.
Правда, добавил в видео, что он «набухался». После откровений солиста «Автоспорта» у группы исчезли официальные страницы в соцсетях. Информации об отмене предстоящего гастрольного тура по российским городам, в числе которых и Тюмень, пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени общественники из «Зова Народа» в январе этого года добавились отмены концерта рэпера Кишлака. Выступление должно было состояться 28 января. В итоге его перенесли на неопределенный срок.