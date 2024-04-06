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Posted 6 апреля, 07:20

Published 6 апреля, 07:20

Modified 6 апреля, 07:22

Updated 6 апреля, 07:22

В Тюмени число вакансий с зарплатой более 150 тысяч выросло за год в 2,5 раза

Число высокооплачиваемых вакансий выросло в Тюмени в 2,5 раза

6 апреля 2024, 07:20
Фото: 1MI

В Тюмени число вакансий с зарплатой более 150 тысяч выросло за год в 2,5 раза

В минувшем году было размещено 18,7 тысячи предложений о работе с заработной платой более 150 тысяч рублей.

Такие данные предоставили аналитики HeadHunter. По информации экспертов, чаще всего работодатели искали водителей и машинистов (по 11% вакансий от общего количеств), менеджеров (8%) и сварщиков (5%), пишет РБК Тюмень.

По данным департамента занятости Тюменской области, в марте этого года зарплату более 150 тысяч рублей предлагали военнослужащим, операторам обезвоживающей и обессоливающей установки, специалисту по охране окружающей среды.

Также более 150 тысяч рублей работодатели готовы были платить оператору по добыче и нефти газа, врачам, стоматологам, инженерам-геологам и т. д. Всего на данный момент в регионе открыты более 140 вакансий с заработной платой 150 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили топ-вакансий первых месяцев 2024 года. В список востребованных специалистов вошли представители рабочих профессий, строительной отрасли и риелторы.

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