Число высокооплачиваемых вакансий выросло в Тюмени в 2,5 раза

Также более 150 тысяч рублей работодатели готовы были платить оператору по добыче и нефти газа, врачам, стоматологам, инженерам-геологам и т. д. Всего на данный момент в регионе открыты более 140 вакансий с заработной платой 150 тысяч рублей.