1,5 миллиона рублей потратят из бюджета тюменские депутаты на покупку букетов

Posted 6 апреля, 05:16
Published 6 апреля, 05:16
Modified 6 апреля, 05:18
Updated 6 апреля, 05:18
В документации указано, что подрядчик должен поставлять по требованию заказчика розы, хризантемы, гвоздики и тюльпаны, а также оформленные букеты и цветочные корзины. Подробно расписаны требования к цветам — цвет, минимальная высота. Также указано какие цветы должны быть в букетах, цветочных корзинах для возложения
«Доставка Товара Заказчику осуществляется в рабочее время заказчика с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 (за исключением выходных и праздничных дней). Заявки будут подаваться с 1 мая 2024 по 30 ноября 2024 года», — отмечено в документе.
Заявки на участие в закупке будут принимать до 12 апреля. 16 апреля 2024 года состоится подведение итогов аукциона.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти ищут подрядчика, который займется расчисткой озера Алебашево. На эти цели из бюджета выделено 244 миллиона рублей.