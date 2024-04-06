1,5 миллиона рублей потратят из бюджета тюменские депутаты на покупку букетов

В документации указано, что подрядчик должен поставлять по требованию заказчика розы, хризантемы, гвоздики и тюльпаны, а также оформленные букеты и цветочные корзины. Подробно расписаны требования к цветам — цвет, минимальная высота. Также указано какие цветы должны быть в букетах, цветочных корзинах для возложения