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Posted 5 апреля, 06:34

Published 5 апреля, 06:34

Modified 5 апреля, 06:36

Updated 5 апреля, 06:36

В Тюмени снесут здание бывшей психиатрической больницы на улице Республики

Здание бывшей психбольницы снесут в Тюмени

5 апреля 2024, 06:34
Фото: 2 ГИС

В Тюмени снесут здание бывшей психиатрической больницы на улице Республики

Документ о демонтаже медучреждения по улице Республики, 251, размещен на сайте правительства Тюменской области.
Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах земельного участка, расположенного в г. Тюмень, ул. Республики, 251, площадью 1512 квадратных метров. Перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу: нежилое здание по Республики, 251», — указано в документации.

Указано, что территория земельного участка будет отдана под нежилую застройку. Максимальное количество надземных этажей не будет превышать девяти.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени у жителей заберут 11 земельных участков ради строительства дорожной развязки. Автодорогу построят на Московском тракте в районе улицы Сергея Джанбровского.

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