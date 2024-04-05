Здание бывшей психбольницы снесут в Тюмени

Posted 5 апреля, 06:34
Published 5 апреля, 06:34
Modified 5 апреля, 06:36
Updated 5 апреля, 06:36
Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах земельного участка, расположенного в г. Тюмень, ул. Республики, 251, площадью 1512 квадратных метров. Перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу: нежилое здание по Республики, 251», — указано в документации.
Указано, что территория земельного участка будет отдана под нежилую застройку. Максимальное количество надземных этажей не будет превышать девяти.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени у жителей заберут 11 земельных участков ради строительства дорожной развязки. Автодорогу построят на Московском тракте в районе улицы Сергея Джанбровского.