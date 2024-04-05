Забыл поставить на ручник: в Тюмени авто без водителя снесло ограждение на набережной

Отметим, что на тюменской набережной за последний месяц авария происходит уже второй раз. 13 марта ночью в районе Масловского взвоза произошло смертельное ДТП. 26-летний тюменец на арендованном авто Changan не справился с управлением, врезался в препятствие, опрокинулся и, пролетев через два пролета пешеходных лестниц, остался лежать на площадке между пролетами.