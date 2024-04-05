Забыл поставить на ручник: в Тюмени авто без водителя снесло ограждение на набережной

Posted 5 апреля, 05:59
Published 5 апреля, 05:59
Modified 5 апреля, 06:01
Updated 5 апреля, 06:01
Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, автовладелец ночью припарковал свой автомобиль на паркинг, но забыл поставить его на ручник. В результате иномарка благополучно скатилась под уклоном, снесла ограждение и повисла на краю.
Теперь автовладельцу предстоит оплатить затраты на проведения ремонта разрушенного участка — он привлечен к административной ответственности за повреждение дорожных сооружений.
Отметим, что на тюменской набережной за последний месяц авария происходит уже второй раз. 13 марта ночью в районе Масловского взвоза произошло смертельное ДТП. 26-летний тюменец на арендованном авто Changan не справился с управлением, врезался в препятствие, опрокинулся и, пролетев через два пролета пешеходных лестниц, остался лежать на площадке между пролетами.
Разбитую машину и погибшего водителя обнаружил местные жители рано утром. Администрация Тюмени оценила причиненный набережной ущерб в 594 тысячи рублей.