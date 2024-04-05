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Posted 5 апреля, 05:59

Published 5 апреля, 05:59

Modified 5 апреля, 06:01

Updated 5 апреля, 06:01

В Тюмени автомобиль без водителя снес ограждение на набережной

Забыл поставить на ручник: в Тюмени авто без водителя снесло ограждение на набережной

5 апреля 2024, 05:59
Фото: ГИБДД

В Тюмени автомобиль без водителя снес ограждение на набережной

Второе за последний месяц дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Тюмени на набережной. В ограждение в районе моста Влюбленных врезался 42-летний водитель Volkswagen.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, автовладелец ночью припарковал свой автомобиль на паркинг, но забыл поставить его на ручник. В результате иномарка благополучно скатилась под уклоном, снесла ограждение и повисла на краю.

Теперь автовладельцу предстоит оплатить затраты на проведения ремонта разрушенного участка — он привлечен к административной ответственности за повреждение дорожных сооружений.

Фото: Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС

Отметим, что на тюменской набережной за последний месяц авария происходит уже второй раз. 13 марта ночью в районе Масловского взвоза произошло смертельное ДТП. 26-летний тюменец на арендованном авто Changan не справился с управлением, врезался в препятствие, опрокинулся и, пролетев через два пролета пешеходных лестниц, остался лежать на площадке между пролетами.

Разбитую машину и погибшего водителя обнаружил местные жители рано утром. Администрация Тюмени оценила причиненный набережной ущерб в 594 тысячи рублей.

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