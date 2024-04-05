В Мегафоне придумали, как жителям северных регионов не опаздывать на самолеты

Непредсказуемые погодные условия в северных регионах страны, — основной локации перевозок авиакомпании NordStar, создают высокую нагрузку на контактный центр почти круглый год. Чтобы распределить поток звонков и повысить оперативность работы центра, перевозчик внедрил в существующую экосистему голосового помощника. Его разработчиками стали IT-специалисты МегаФона и NordStar, которые с нуля создали и обучили голосового робота на базе нейросети, проанализировав около 10 тысяч звонков от пассажиров с различными диалогами и интонациями.