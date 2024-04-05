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Posted 5 апреля, 05:14

Published 5 апреля, 05:14

Modified 5 апреля, 05:16

Updated 5 апреля, 05:16

В аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека

В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека

5 апреля 2024, 05:14
Фото: Госавтоинспекция Югры

В аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека

Автолюбительница не выбрала безопасную скорость, из-за чего машина вылетела на встречную полосу. Навстречу ей ехал большегруз «Volvo».
Сюжет
ДТП

Вчера днем на 696 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария. 51-летняя водитель «Hyundai» выехала на встречную полосу и влетела в большегруз «Volvo», за рулем которого находился 31-летний мужчина.

Предварительно установлено, что женщина не выбрала безопасную скорость. В результате ДТП пострадали виновница аварии и ее 54-летний пассажир. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск женщина попала под колеса «Газели». Пострадавшая скончалась по пути в больницу.

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