В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека

Posted 5 апреля, 05:14
Published 5 апреля, 05:14
Modified 5 апреля, 05:16
Updated 5 апреля, 05:16
Вчера днем на 696 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария. 51-летняя водитель «Hyundai» выехала на встречную полосу и влетела в большегруз «Volvo», за рулем которого находился 31-летний мужчина.
Предварительно установлено, что женщина не выбрала безопасную скорость. В результате ДТП пострадали виновница аварии и ее 54-летний пассажир. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск женщина попала под колеса «Газели». Пострадавшая скончалась по пути в больницу.