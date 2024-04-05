Стасишин оценил: что появится в Тюмени после визита замминистра строительства?

В ходе визита Стасишин, руководство «Брусники» и тюменские власти обсудили возведение в «Зареке» новой школы. Деньги на ее строительство планируется выделить из федерального бюджета. Замминистра вспомнил другой проект «Брусники» — «Евроберег» в Новосибирске и порекомендовал городской администрации взять за основу тот же подход.