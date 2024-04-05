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Posted 5 апреля, 08:24

Published 5 апреля, 08:24

Modified 5 апреля, 08:26

Updated 5 апреля, 08:26

Замминистра строительства Стасишин оценил инициативы по КРТ в Тюменской области

Стасишин оценил: что появится в Тюмени после визита замминистра строительства?

5 апреля 2024, 08:24
Фото: Брусника

Замминистра строительства Стасишин оценил инициативы по КРТ в Тюменской области

Заместитель министра строительства и ЖКЖ РФ Никита Стасишин посетил стройплощадки Тюмени. Он уверен, что тюменский опыт нужно тиражировать на всю страну.

Замминистра строительства Никита Стасишин оценил инициативы Тюменской области по комплексному развитию территорий. В частности, он отметил проект КРТ «Зарека», запущенный «Брусникой» в 2023 году.

Фото: Брусника

В ходе визита Стасишин, руководство «Брусники» и тюменские власти обсудили возведение в «Зареке» новой школы. Деньги на ее строительство планируется выделить из федерального бюджета. Замминистра вспомнил другой проект «Брусники» — «Евроберег» в Новосибирске и порекомендовал городской администрации взять за основу тот же подход.

Стасишин также посетил озеро Тихое, ревитализацию которого «Брусника» завершила осенью прошлого года. К работам были привлечены экологи, дендрологи и ихтиологи. За четыре года специалисты тщательно исследовали водоем, сформировали концепцию его спасения, очистили дно и укрепили берега.

Фото: Брусника

Обсуждался и пешеходный мост, который свяжет заречную часть и центр Тюмени. Его разработкой занимаются «Брусника» и «Страна Девелопмент», документация уже разработана и передана администрации на рассмотрение. Этот мост позволит жителям левого берега отказаться от общественного транспорта и существенно сократит путь до центра города.

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