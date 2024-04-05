Стали известны даты проведения ЕГЭ в Тульской области в 2024 году

В этот день будут проведены экзамены по химии, географии и литературе. А уже через пять дней, 28 мая, студенты приступят к сдаче экзамена по русскому языку. Математика, как базового, так и профильного уровней, будет сдаваться 31 мая, пишет tsn24.ru.