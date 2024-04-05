Стали известны даты проведения ЕГЭ в Тульской области в 2024 году

Posted 5 апреля, 12:27
Published 5 апреля, 12:27
Modified 5 апреля, 12:49
Updated 5 апреля, 12:49
В этот день будут проведены экзамены по химии, географии и литературе. А уже через пять дней, 28 мая, студенты приступят к сдаче экзамена по русскому языку. Математика, как базового, так и профильного уровней, будет сдаваться 31 мая, пишет tsn24.ru.
4 июня ученикам предстоит сдать выпускные экзамены по обществознанию и физике. Затем, 7 и 8 июня, состоятся экзамены по иностранным языкам и информатике. 11 июня же запланированы экзамены по биологии, истории и письменная часть экзамена по иностранным языкам.