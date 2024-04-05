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Posted 5 апреля, 12:27

Published 5 апреля, 12:27

Modified 5 апреля, 12:49

Updated 5 апреля, 12:49

Стали известны даты проведения ЕГЭ в Тульской области в 2024 году

5 апреля 2024, 12:27
Опубликованы даты проведения государственных экзаменов в Тульской области на 2024 год. Согласно соответствующему документу, выпускники приступят к сдаче ЕГЭ уже 23 мая.

В этот день будут проведены экзамены по химии, географии и литературе. А уже через пять дней, 28 мая, студенты приступят к сдаче экзамена по русскому языку. Математика, как базового, так и профильного уровней, будет сдаваться 31 мая, пишет tsn24.ru.

4 июня ученикам предстоит сдать выпускные экзамены по обществознанию и физике. Затем, 7 и 8 июня, состоятся экзамены по иностранным языкам и информатике. 11 июня же запланированы экзамены по биологии, истории и письменная часть экзамена по иностранным языкам.

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