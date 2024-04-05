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Posted 5 апреля, 08:35

Published 5 апреля, 08:35

Modified 5 апреля, 08:37

Updated 5 апреля, 08:37

Средняя предлагаемая зарплата в Тюмени выросла

Средние предлагаемые зарплаты выросли в Тюмени на 4%

5 апреля 2024, 08:35
Фото: 1MI

Средняя предлагаемая зарплата в Тюмени выросла

Самые высокие предлагаемые зарплаты — в столицах. Однако среди других городов России Тюмень занимает пятое место.

Средние предлагаемые зарплаты в Тюмени выросли на 4% и составили 58 907 рублей. В рейтинге, составленном аналитиками «Авито Работа», город занял пятое место.

Первенство держат Набережные Челны с предложением в 63 144 рубля в месяц. На втором месте — Казань с 61 545 рублей в месяц. Третье место занял Екатеринбург, где сотрудникам в среднем предлагают 60 188 рублей в месяц. На четвертом месте оказалась Тула с зарплатным предложением в 59 373 рубля в месяц.

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Вне рейтинга — столицы с самыми большими предлагаемыми зарплатами. В Москве новым сотрудникам готовы платить 71 622 рубля в месяц, в Санкт-Петербурге — 65 807 рублей в месяц. В этих городах зарплатные предложения выросли на 5% и 10% соответственно.

«Дефицит кадров на рынке труда привел к тому, что во многих сферах работодатели повысили зарплатные предложения для новых сотрудников. На 32% выросли средние зарплатные предложения в сфере управления персоналом, на 28% — в строительстве. Так как во многих крупных российских городах экономика развивается особенно активно, открываются новые и расширяются существующие компании, у работодателей повысился спрос на HR-специалистов», — отметил управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
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Самые высокие предлагаемые зарплаты в Тюменской области у руководителя группы разработки, генерального, коммерческого и технического директоров, а также у руководителя стройпроекта. Из «не руководителей» самые высокие зарплаты предлагают геодезисту, машинисту, сварщику, геологу и водителю.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцам предлагают работать вахтой в Южной Корее. Работодатель обещает зарплату до 320 тысяч рублей, служебное жилье и велосипед.

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