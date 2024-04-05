Средние предлагаемые зарплаты выросли в Тюмени на 4%

Первенство держат Набережные Челны с предложением в 63 144 рубля в месяц. На втором месте — Казань с 61 545 рублей в месяц. Третье место занял Екатеринбург, где сотрудникам в среднем предлагают 60 188 рублей в месяц. На четвертом месте оказалась Тула с зарплатным предложением в 59 373 рубля в месяц.