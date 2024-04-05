Шестой для Тюменской области экодом открылся в Ишиме

Posted 5 апреля, 09:10
Published 5 апреля, 09:10
Modified 5 апреля, 09:12
Updated 5 апреля, 09:12
Из пакетов и других материалов, которые люди привыкли считать мусором, в ишимском экодоме научат делать обложки, сумки, вазы, украшения и другие вещи. Экосувенир вручили и главе Ишима Федору Шишкину на торжественной церемонии открытия.
«Экодом — шаг в реализации реформы обращения с отходами в России. Мы должны рассказывать об их сборе, транспортировке и утилизации подрастающему поколению, чтобы сформировать рациональное отношение к ресурсам. Мы начали работу по формированию экопривычек у горожан», — отметил глава города Федор Шишкин.
В современном пункте приема есть игротека, экобиблиотека, мультимедийная зона для лекций и книгообменник. На культурно-просветительской площадке будут проводиться бесплатные мероприятия, в которых принять участие смогут горожане всех возрастов.
Созданием экодомов в Тюменской области занимается региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ТЭО» при поддержке нефтехимической компании СИБУР и правительства региона. Экодом в Ишиме стал шестым в области: четыре площадки работают в Тюмени и одна — в Тобольске.