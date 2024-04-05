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Posted 5 апреля, 09:10

Published 5 апреля, 09:10

Modified 5 апреля, 09:12

Updated 5 апреля, 09:12

Экодом открылся в Ишиме Тюменской области

Шестой для Тюменской области экодом открылся в Ишиме

5 апреля 2024, 09:10
Фото: ООО «ТЭО»

Экодом открылся в Ишиме Тюменской области

Новый экодом в Ишиме стал продолжением уральского образовательного проекта. Площадка позволит жителям города сдавать на переработку более 10 видов вторсырья.

Из пакетов и других материалов, которые люди привыкли считать мусором, в ишимском экодоме научат делать обложки, сумки, вазы, украшения и другие вещи. Экосувенир вручили и главе Ишима Федору Шишкину на торжественной церемонии открытия.

Фото: ООО «ТЭО»
«Экодом — шаг в реализации реформы обращения с отходами в России. Мы должны рассказывать об их сборе, транспортировке и утилизации подрастающему поколению, чтобы сформировать рациональное отношение к ресурсам. Мы начали работу по формированию экопривычек у горожан», — отметил глава города Федор Шишкин.

В современном пункте приема есть игротека, экобиблиотека, мультимедийная зона для лекций и книгообменник. На культурно-просветительской площадке будут проводиться бесплатные мероприятия, в которых принять участие смогут горожане всех возрастов.

Фото: ООО «ТЭО»

Созданием экодомов в Тюменской области занимается региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ТЭО» при поддержке нефтехимической компании СИБУР и правительства региона. Экодом в Ишиме стал шестым в области: четыре площадки работают в Тюмени и одна — в Тобольске.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Экология#Ишимский район#Экодом#Любовь Селезнева
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