Шестой для Тюменской области экодом открылся в Ишиме

Созданием экодомов в Тюменской области занимается региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ТЭО» при поддержке нефтехимической компании СИБУР и правительства региона. Экодом в Ишиме стал шестым в области: четыре площадки работают в Тюмени и одна — в Тобольске.