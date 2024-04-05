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Posted 5 апреля, 07:00

Published 5 апреля, 07:00

Modified 5 апреля, 07:02

Updated 5 апреля, 07:02

Программа по расселению аварийного жилья досрочно завершена в Тюменской области

Программу по расселению «авариек» досрочно завершили в Тюменской области

5 апреля 2024, 07:00
Фото: 1MI

Программа по расселению аварийного жилья досрочно завершена в Тюменской области

В программу попало жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года. За последние пять лет из «авариек» переехали более 14 тысяч человек.

В Тюменской области досрочно завершена программа по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Об этом сообщил полпред президента России в УФО Владимир Якушев на рабочей встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

«Все, что связано со строительством жилья, обновлением коммунальной инфраструктуры, повышением качества городской среды, всегда в числе приоритетных направлений работы всех регионов Уральского федерального округа. Работа продолжается в интенсивном темпе», — подчеркнул Якушев.
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Он также отметил, что в прошлом году в регионах УФО в эксплуатацию были введены 9.43 миллиона квадратных метров жилья, что на 11,5% больше, чем в 2022 году.

За последние пять лет из аварийных домов переехали более 14 тысяч жителей Тюменской области. За это время были расселены более 236.3 тысячи квадратных метров ветхого жилфонда.

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Ранее «Наш город» сообщал, что возле тюменского аэропорта Рощино появится новый микрорайон. Там возведут жилой комплекс, школу и детский сад. Строительство планируется закончить до 2040 года.

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#Общество#Касается каждого#Тюменская область#Аварийное жилье#Ветхое жилье#Жилищные программы#Расселение#Любовь Селезнева
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