Программу по расселению «авариек» досрочно завершили в Тюменской области

Posted 5 апреля, 07:00
Published 5 апреля, 07:00
Modified 5 апреля, 07:02
Updated 5 апреля, 07:02
В Тюменской области досрочно завершена программа по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Об этом сообщил полпред президента России в УФО Владимир Якушев на рабочей встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.
«Все, что связано со строительством жилья, обновлением коммунальной инфраструктуры, повышением качества городской среды, всегда в числе приоритетных направлений работы всех регионов Уральского федерального округа. Работа продолжается в интенсивном темпе», — подчеркнул Якушев.
Он также отметил, что в прошлом году в регионах УФО в эксплуатацию были введены 9.43 миллиона квадратных метров жилья, что на 11,5% больше, чем в 2022 году.
За последние пять лет из аварийных домов переехали более 14 тысяч жителей Тюменской области. За это время были расселены более 236.3 тысячи квадратных метров ветхого жилфонда.
Ранее «Наш город» сообщал, что возле тюменского аэропорта Рощино появится новый микрорайон. Там возведут жилой комплекс, школу и детский сад. Строительство планируется закончить до 2040 года.