У тюменский водителей за год заработок вырос более чем на 50%

Posted 5 апреля, 07:26
Published 5 апреля, 07:26
Modified 5 апреля, 07:29
Updated 5 апреля, 07:29
Второе место занял генеральный директор с зарплатой 175 тысяч рублей — за год прирост составил 59%. На третьем месте коммерческий директор с заработком в 160 тысяч рублей (прирост за год 23%). На четвертом месте — технический директор (156 тысяч и рост на 4% за год), на пятом — руководитель стройпроекта с предлагаемой зарплатой 150 тысяч рублей (рост на 25% за год)
Среди специализаций самых высокооплачиваемых «не руководителей», на первом месте находится вакансия геодезиста с заработком в 149 тысяч рублей (годовой прирост на 21%),
На втором и третьем местах — машинисты с медианной заработной платой 142 тысячи (+10%) и сварщики с предлагаемым заработком в 133,8 тысячи рублей (прирост на 20%). Также в топ-5 вакансий — геологи (125 тысячи и годовой прирост на 39%) и водители (124,7 тысячи рублей, прирост на 55%).
Ранее «Наш Город» писал, что ветеран боевых действий, бывший участник СВО Игорь Молчанов пожаловался на главу администрации Тюмени Руслана Кухарука за то, что последний не оказал ему содействия в трудоустройстве на хорошую работу.