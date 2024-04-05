У тюменский водителей за год заработок вырос более чем на 50%

Второе место занял генеральный директор с зарплатой 175 тысяч рублей — за год прирост составил 59%. На третьем месте коммерческий директор с заработком в 160 тысяч рублей (прирост за год 23%). На четвертом месте — технический директор (156 тысяч и рост на 4% за год), на пятом — руководитель стройпроекта с предлагаемой зарплатой 150 тысяч рублей (рост на 25% за год)