nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 09:28

Published 5 апреля, 09:28

Modified 5 апреля, 09:37

Updated 5 апреля, 09:37

Поступил не по-мужски. Конфликт в ночном клубе Тобольска закончился дракой

Поступил не по-мужски. Конфликт в ночном клубе Тобольска закончился дракой

5 апреля 2024, 09:28

Поступил не по-мужски. Конфликт в ночном клубе Тобольска закончился дракой

Один из зачинщиков сам предложил выяснить отношения при помощи кулаков. В результате получил тяжелое сотрясение.
Сюжет
Драка

В одном из ночных клубов Тобольска конфликт на повышенных тонах привел к драке. Об этом сообщили в пресс-службе суда города. Один из зачинщиков получил серьезное сотрясение.

Само заведение располагается прямо в одном из жилых домов. Осенью прошлого года две компании, проводившие в клубе время повздорили: причиной стал конфликт двух молодых людей. Вместо массовых разборок они решили выйти на улицу и выяснить отношения один на один. После небольшой словесной перепалки один из агрессоров не выдержал, ударил обидчика и повалил на землю. Тот же сразу потерял сознание. Нападавший сразу пришел в себя, привел в чувства избитого и вызвал скорую. После госпитализации уже медики вызвали полицию.

Вину в случившемся нападавший признал полностью. Суд приговорил его к 2 годам условно.

Читайте также:
«Диаспора и вмешательство депутата»: подробности дела тюменской банды азербайджанцевМолодежные банды Тюмени избивают прохожих на камеру ради забавы. ВИДЕОВозбуждено уголовное дело: виновных в избиении школьника привлекут к ответственности
#Общество#Происшествия#Драка#Новости тюмени#Александр Смирнов
Паводок-2024: в апреле под воду могут уйти Ишим, Абатское и Викулово
Вчера, 11:13
«Обратно за парту»: сможете ли вы ответить на вопросы из школьной программы?
5 апреля, 05:50
Занимают очереди с 5 утра: тюменцы атакуют миграционные отделы ради спецпечатей
4 апреля, 08:13
Порнозависимость и стимуляторы: сексолог рассказал о главных проблемах тюменцев
5 апреля, 08:31
«Это лучше ипотеки»: тюменка рассказала о выгодной покупке жилья в кредит
5 апреля, 07:03
«Редкая тачка доедет»: тюменские деревни отрезаны от цивилизации из-за распутицы
4 апреля, 05:41
"