Поступил не по-мужски. Конфликт в ночном клубе Тобольска закончился дракой

Само заведение располагается прямо в одном из жилых домов. Осенью прошлого года две компании, проводившие в клубе время повздорили: причиной стал конфликт двух молодых людей. Вместо массовых разборок они решили выйти на улицу и выяснить отношения один на один. После небольшой словесной перепалки один из агрессоров не выдержал, ударил обидчика и повалил на землю. Тот же сразу потерял сознание. Нападавший сразу пришел в себя, привел в чувства избитого и вызвал скорую. После госпитализации уже медики вызвали полицию.