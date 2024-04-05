Порнозависимость и стимуляторы: сексолог рассказал о главных проблемах тюменцев

Тюменский сексолог раскрыл, с какими проблемами к нему обращаются чаще всего

Как говорит врач-сексолог Виктор Стрекалин, у каждого поколения свои интимные проблемы. В 2000-е год женщины чаще всего жаловались на аноргазмию, а мужчины на ранний упадок сексуального желания. Сейчас у тюменцев проблемы иные, о них врач рассказал «Нашему городу».