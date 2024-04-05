Порнозависимость и стимуляторы: сексолог рассказал о главных проблемах тюменцев

Posted 5 апреля, 08:31
Published 5 апреля, 08:31
Modified 5 апреля, 08:33
Updated 5 апреля, 08:33
Сейчас, как говорит врач, проблемы былых времен никуда не пропали, однако подобные случаи перестали быть настолько частыми. В нынешнее время женщины чаще всего жалуются на потерю сексуального интереса к партнеру.
«Сейчас очень распространены разного рода игрушки и стимуляторы, женщины ими активно пользуются и впоследствии они уже не так желают близости с мужчиной. Но женщины часто страдают от своих переживаний, а не от какого-то физиологического недуга, а потому волноваться на этот счет не стоит. Эта проблема решаема и ничего страшного в этом нет — нужно лишь сделать секс с партнером интереснее и чаще прямо говорить о своих желаниях», — комментирует врач.
На мужчин часто пагубно влияет порно-индустрия. Сюжеты таких видео часто переходят рамки разумного и после этого обычная женщина уже не вызывает естественной реакции и возбуждения.
«Это сейчас крайне распространено. Иногда порно на фоне мужчинам необходимо, чтобы возбуждение не проходило. Здесь проблема очень глубокая и терапия занимает достаточно много времени, подбирается она индивидуально», — говорит Стрекалин.
Он подчеркивает, что порнозависимость ведет не только к потере интереса к партнеру, но и к ранней импотенции, а потому важно серьезно относится к этой проблеме.
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