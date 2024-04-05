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Posted 5 апреля, 08:31

Published 5 апреля, 08:31

Modified 5 апреля, 08:33

Updated 5 апреля, 08:33

Тюменский сексолог раскрыл, с какими проблемами к нему обращаются чаще всего.

Порнозависимость и стимуляторы: сексолог рассказал о главных проблемах тюменцев

5 апреля 2024, 08:31
Фото: 1MI
Тюменский сексолог раскрыл, с какими проблемами к нему обращаются чаще всего.

Тюменский сексолог раскрыл, с какими проблемами к нему обращаются чаще всего

Как говорит врач-сексолог Виктор Стрекалин, у каждого поколения свои интимные проблемы. В 2000-е год женщины чаще всего жаловались на аноргазмию, а мужчины на ранний упадок сексуального желания. Сейчас у тюменцев проблемы иные, о них врач рассказал «Нашему городу».

Сейчас, как говорит врач, проблемы былых времен никуда не пропали, однако подобные случаи перестали быть настолько частыми. В нынешнее время женщины чаще всего жалуются на потерю сексуального интереса к партнеру.

«Сейчас очень распространены разного рода игрушки и стимуляторы, женщины ими активно пользуются и впоследствии они уже не так желают близости с мужчиной. Но женщины часто страдают от своих переживаний, а не от какого-то физиологического недуга, а потому волноваться на этот счет не стоит. Эта проблема решаема и ничего страшного в этом нет — нужно лишь сделать секс с партнером интереснее и чаще прямо говорить о своих желаниях», — комментирует врач.

На мужчин часто пагубно влияет порно-индустрия. Сюжеты таких видео часто переходят рамки разумного и после этого обычная женщина уже не вызывает естественной реакции и возбуждения.

«Это сейчас крайне распространено. Иногда порно на фоне мужчинам необходимо, чтобы возбуждение не проходило. Здесь проблема очень глубокая и терапия занимает достаточно много времени, подбирается она индивидуально», — говорит Стрекалин.

Он подчеркивает, что порнозависимость ведет не только к потере интереса к партнеру, но и к ранней импотенции, а потому важно серьезно относится к этой проблеме.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, почему в Тюмени проститутки работают открыто и по каким причинам женщины выбирают эту древнейшую профессию.

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