Погода в Тюмени побила 77-летний температурный рекорд

Posted 5 апреля, 08:24
Published 5 апреля, 08:24
Modified 5 апреля, 08:26
Updated 5 апреля, 08:26
По словам создателя проекта «Погода 45» Ильи Винштейна, это на 2 градуса превысило рекорд 1947 года.
«Ранее рекорды были установлены 3 апреля 1995 года, когда было +17,7 градуса, и 4 апреля 1947 года, когда было +16», — пояснил синоптик 72.RU.
Сегодня в областной столице метеорологи обещают +14…+16. В настоящее время термометры показывают +15. Однако уже в субботу, 6 апреля, похолодает — днем столбики термометров не поднимутся выше +7, в ночные часы опустятся до 0…-3, также вероятны небольшие осадки в виде дождя со снегом.
В воскресенье, 7 апреля, ожидается до -5…+5. Прохладная погода, осадки в виде снега и дождя ожидаются до конца следующей недели.