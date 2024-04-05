Погода в Тюмени побила 77-летний температурный рекорд

Сегодня в областной столице метеорологи обещают +14…+16. В настоящее время термометры показывают +15. Однако уже в субботу, 6 апреля, похолодает — днем столбики термометров не поднимутся выше +7, в ночные часы опустятся до 0…-3, также вероятны небольшие осадки в виде дождя со снегом.