nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 08:24

Published 5 апреля, 08:24

Modified 5 апреля, 08:26

Updated 5 апреля, 08:26

В Тюмени побит температурный рекорд 1947 года

Погода в Тюмени побила 77-летний температурный рекорд

5 апреля 2024, 08:24
Фото: 1MI

В Тюмени побит температурный рекорд 1947 года

Новый температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений был установлен в Тюмени в четверг, 4 апреля. Накануне столбики термометров в областной столице поднялись до +18.

По словам создателя проекта «Погода 45» Ильи Винштейна, это на 2 градуса превысило рекорд 1947 года.

«Ранее рекорды были установлены 3 апреля 1995 года, когда было +17,7 градуса, и 4 апреля 1947 года, когда было +16», — пояснил синоптик 72.RU.

Сегодня в областной столице метеорологи обещают +14…+16. В настоящее время термометры показывают +15. Однако уже в субботу, 6 апреля, похолодает — днем столбики термометров не поднимутся выше +7, в ночные часы опустятся до 0…-3, также вероятны небольшие осадки в виде дождя со снегом.

В воскресенье, 7 апреля, ожидается до -5…+5. Прохладная погода, осадки в виде снега и дождя ожидаются до конца следующей недели.

Читайте также:
Аквапарк «ЛетоЛето» потерял за год десятки миллионов прибылиУ тюменский водителей за год заработок вырос более чем на 50%На расчистку Алебашево в Тюмени потратят 244 миллиона рублей
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Температура#Рекорды
Паводок-2024: в апреле под воду могут уйти Ишим, Абатское и Викулово
Вчера, 11:13
«Обратно за парту»: сможете ли вы ответить на вопросы из школьной программы?
5 апреля, 05:50
Занимают очереди с 5 утра: тюменцы атакуют миграционные отделы ради спецпечатей
4 апреля, 08:13
Порнозависимость и стимуляторы: сексолог рассказал о главных проблемах тюменцев
5 апреля, 08:31
«Это лучше ипотеки»: тюменка рассказала о выгодной покупке жилья в кредит
5 апреля, 07:03
«Редкая тачка доедет»: тюменские деревни отрезаны от цивилизации из-за распутицы
4 апреля, 05:41
"