Отрезаны от сети. Под Тобольском без интернета уже три дня сидят несколько районов

Posted 5 апреля, 13:28
Published 5 апреля, 13:28
Modified 5 апреля, 13:37
Updated 5 апреля, 13:37
В Тобольске уже несколько дней местные жители сидят без интернета. От сети отрезаны больше 5 тыс. человек. Об этом сообщают жители города в телеграм-канал «Темы Тюмени».
Согласно описанной жалобе, в городе без интернета осталось несколько микрорайонов. Зайти не получается никуда.
«Уже третий день. МФЦ „Мои документы“ не работает из-за этого», — сообщает местный житель.
Причина отсутствия выхода в сеть людям неизвестна. Однако они предполагают, что дело в одной из неназванных компаний: недавно их работники рыли канализацию и, вполне вероятно, могли порвать сетевой кабель.
Сколько еще придется сидеть людям без выхода в сеть — неизвестно.