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Posted 5 апреля, 13:28

Published 5 апреля, 13:28

Modified 5 апреля, 13:37

Updated 5 апреля, 13:37

Отрезаны от сети. Под Тобольском без интернета уже три дня сидит треть города

Отрезаны от сети. Под Тобольском без интернета уже три дня сидят несколько районов

5 апреля 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney

Отрезаны от сети. Под Тобольском без интернета уже три дня сидит треть города

По последним информации, без выхода в сеть находятся больше 5 тыс. человек. Причины неизвестны, но жители догадываются, в чем может быть дело.

В Тобольске уже несколько дней местные жители сидят без интернета. От сети отрезаны больше 5 тыс. человек. Об этом сообщают жители города в телеграм-канал «Темы Тюмени».

Согласно описанной жалобе, в городе без интернета осталось несколько микрорайонов. Зайти не получается никуда.

«Уже третий день. МФЦ „Мои документы“ не работает из-за этого», — сообщает местный житель.

Причина отсутствия выхода в сеть людям неизвестна. Однако они предполагают, что дело в одной из неназванных компаний: недавно их работники рыли канализацию и, вполне вероятно, могли порвать сетевой кабель.

Сколько еще придется сидеть людям без выхода в сеть — неизвестно.

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