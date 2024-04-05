Общежитие в подвале. Жители дома в Тюмени рассказали о необычном соседстве

Posted 5 апреля, 09:14
Published 5 апреля, 09:14
Modified 5 апреля, 09:24
Updated 5 апреля, 09:24
Жители Тюменской многоэтажки рассказали о необычном соседстве. Кто-то обосновался прямо у них в подвале. Сообщения об этом появились в Телеграм канале «ЧС Тюмень Z». Судя по просторам и внутреннему убранству — живет в цоколе целая бригада.
Оборудована импровизированная комната общежития всеми удобствами: несколько стульев, столы, диваны, ванная комната, стиральные машины и плита. Кто оборудовал себе такое место для жилья — неизвестно. Жители думают, что это разнорабочие или гости из стран СНГ.