Общежитие в подвале. Жители дома в Тюмени рассказали о необычном соседстве

Оборудована импровизированная комната общежития всеми удобствами: несколько стульев, столы, диваны, ванная комната, стиральные машины и плита. Кто оборудовал себе такое место для жилья — неизвестно. Жители думают, что это разнорабочие или гости из стран СНГ.