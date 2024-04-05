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Posted 5 апреля, 09:14

Published 5 апреля, 09:14

Modified 5 апреля, 09:24

Updated 5 апреля, 09:24

Общежитие в подвале. Жители дома в Тюмени рассказали о необычном соседстве

Общежитие в подвале. Жители дома в Тюмени рассказали о необычном соседстве

5 апреля 2024, 09:14
Фото: 1MI

Общежитие в подвале. Жители дома в Тюмени рассказали о необычном соседстве

Кто конкретно живет под многоквартирником — неизвестно. Жильцы квартир предполагают, что это разнорабочие и мигранты.

Жители Тюменской многоэтажки рассказали о необычном соседстве. Кто-то обосновался прямо у них в подвале. Сообщения об этом появились в Телеграм канале «ЧС Тюмень Z». Судя по просторам и внутреннему убранству — живет в цоколе целая бригада.

Оборудована импровизированная комната общежития всеми удобствами: несколько стульев, столы, диваны, ванная комната, стиральные машины и плита. Кто оборудовал себе такое место для жилья — неизвестно. Жители думают, что это разнорабочие или гости из стран СНГ.

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