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Posted 5 апреля, 05:50

Published 5 апреля, 05:50

Modified 5 апреля, 05:52

Updated 5 апреля, 05:52

Тест — помните ли вы школьную программу?

«Обратно за парту»: сможете ли вы ответить на вопросы из школьной программы?

5 апреля 2024, 05:50
Фото: 1MI
Тест — помните ли вы школьную программу?

Тест — сможете ли вы ответить на вопросы из школьной программы?

Чем дальше утекают от нас школьные годы, тем меньше мы помним учебную программу… Или нет? Чтобы узнать наверняка, давайте проверим, сможете ли вы сейчас ответить на вопросы, с которыми бы влегкую справились в школьные годы?
Тест
Сможете ли вы ответить на вопросы из школьной программы?

Только у школьников подсказок не просить и не гуглить! За списывание работа будет аннулирована! Все, как в школе.

#Общество#Тесты#Школа#Алиса Вернер
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