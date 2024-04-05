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Posted 5 апреля, 09:04

Published 5 апреля, 09:04

Modified 5 апреля, 09:11

Updated 5 апреля, 09:11

Нашествие вредителей. Жители Тюмени пожаловались на огромную стаю крыс

Нашествие вредителей. Жители Тюмени пожаловались на огромную стаю крыс

5 апреля 2024, 09:04
Фото: 1MI

Нашествие вредителей. Жители Тюмени пожаловались на огромную стаю крыс

По словам местных с крысами жители сталкиваются уже несколько лет. Люди боятся выносить мусор и наткнуться на них посреди улицы.

В Тюмени местные жители пожаловали на стаю крыс — людей они просто терроризируют. Жалобы людей опубликовали в телеграм — канале «ЧС Тюмень Z». Избавиться же от вредителей не могут уже 2 года.

Как рассказывают жильцы улицы Широтная, где собрались вредители — наткнуться можно на целую стаю. Живут обычно грызуны у мусорных баков, но нередко забираются и в жилые дома. Ни управляющая компания, ни специализированные ведомства на обращения не реагируют. Люди боятся выносить мусор и выходить на улицу по ночам.

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