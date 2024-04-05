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Posted 5 апреля, 04:01

Published 5 апреля, 04:01

Modified 5 апреля, 04:12

Updated 5 апреля, 04:12

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом

На губернатора Мурманской области напали с ножом: что известно к этому часу

5 апреля 2024, 04:01
Фото: Губернатор Чибис / Телеграм

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом

Нападение на Андрея Чибиса было совершено после его встречи с жителями города Апатиты. Главу Мурманской области госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло возле ДК «Строитель» в Апатитах. Мужчина подбежал к главе региона и ударил ножом в живот, сообщает телеграм-канал «Оперштаб Мурманск».

Чибис был доставлен в реанимацию и прооперирован. Главврач Апатитско-Кировской ЦГБ заявил, что сейчас угрозы для жизни губернатора нет и ему повезло, что не была задета аорта. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. На данный момент Чибис находится в палате интенсивной терапии.

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Нападавшим оказался 43-летний местный житель, который раньше работал на РЖД. При задержании он был ранен. На допросе северянин пояснил, что напасть на главу региона ему велели «голоса в голове». При этом, на учете у психиатра он не состоял. Ранее мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.

Ранее «Наш город» писал, что в Ишимской больнице №4 мужчина, вооруженный ножницами, набросился на врачей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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