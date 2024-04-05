На губернатора Мурманской области напали с ножом: что известно к этому часу

Нападавшим оказался 43-летний местный житель, который раньше работал на РЖД. При задержании он был ранен. На допросе северянин пояснил, что напасть на главу региона ему велели «голоса в голове». При этом, на учете у психиатра он не состоял. Ранее мужчина привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.