Итоги дня: новые меры поддержки, рост зарплат, парад на 9 мая и вертолеты в районы

В регионе начался сезон самокатов — почти на 2 недели раньше срока. Планировали выпустить на дорогу этот транспорт только 15 апреля. Однако замечать лихачей на двухколесном электротранспорте начали уже на этой неделе. Многие пешеходы и автолюбители к самокатчикам отнеслись отрицательно. Сотрудникам ГИБДД люди жалуются, что водители самокатов не соблюдают ПДД и мешают проезду машинам.