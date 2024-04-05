nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 15:48

Published 5 апреля, 15:48

Modified 5 апреля, 16:06

Updated 5 апреля, 16:06

Итоги дня: новые меры поддержки, рост зарплат, парад на 9 мая под вопросом

Итоги дня: новые меры поддержки, рост зарплат, парад на 9 мая и вертолеты в районы

5 апреля 2024, 15:48
Фото: 1MI

Итоги дня: новые меры поддержки, рост зарплат, парад на 9 мая под вопросом

Последний рабочий день недели отличился финансовыми новостями: в регионе появится новая мера материальной поддержки, зарплаты продолжают расти. Коснулась повестки дня и информация о транспорте: в регионе начался сезон самокатов первое с ними ДТП, а в трудоноступные районы будут летать вертолеты.

Новые меры поддержки:

В регионе запустят новую меру поддержки — коснется она многодетных семей, имеющих свой бизнес. Такие семьи смогут получить кредит на льготных условиях. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

«По моему поручению Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу „Семья“. Финансирование ведется в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, который инициирован Президентом России», — рассказал глава региона.

Самокатные проблемы.

В регионе начался сезон самокатов — почти на 2 недели раньше срока. Планировали выпустить на дорогу этот транспорт только 15 апреля. Однако замечать лихачей на двухколесном электротранспорте начали уже на этой неделе. Многие пешеходы и автолюбители к самокатчикам отнеслись отрицательно. Сотрудникам ГИБДД люди жалуются, что водители самокатов не соблюдают ПДД и мешают проезду машинам.

Кроме того, в регионе уже случилось первое ДТП с самокатчиком. Он сбил ребенка у школы 93, когда тот переходил дорогу. Школьник доставлен в больницу. О его состоянии ничего неизвестно.

Зарплаты растут.

Средние предлагаемые зарплаты в Тюмени выросли на 4% и составили 58 907 рублей. В рейтинге, составленном аналитиками «Авито Работа», город занял пятое место.

Самые высокие предлагаемые зарплаты в Тюменской области у руководителя группы разработки, генерального, коммерческого и технического директоров, а также у руководителя стройпроекта. Из «не руководителей» самые высокие зарплаты предлагают геодезисту, машинисту, сварщику, геологу и водителю.

Вопрос с 9 мая.

Торжественное шествие, посвященное Дню Победы, в Тюмени пока под вопросом. Как пояснили в мэрии, заседание оргкомитета, на котором будет рассмотрен вопрос проведения Парада Победы и запуска фейерверков, состоится в апреле. Далее мэрия будет публиковать список грядущих мероприятий. Будет ли в их списке традиционный парад — вопрос открытый.

Вертолетом в деревню.

Тюменцам предлагают добираться до труднодоступных населенных пунктов на вертолете Ми-8. До труднодоступных населенных пунктов Тобольского, Нижнетавдинского и Вагайского районов можно будет добраться на вертолетах Ми-8. В этом году число рейсов увеличили с 253 до 291, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

Билеты на рейс можно приобрести заранее, они продаются по сниженной цене. Пассажирам разрешено брать с собой ручную кладь до 10 килограммов.

Читайте также:
Итоги дня: «Бессмертный полк» под угрозой, сезон самокатов, проблемы у мигрантов«Воды не будет»: уровень воды в Туре приблизился к катастрофическому показателю«Забирайте мертвого»: зоозащитники бьют тревогу из-за трупов котов в Тюмени
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Итоги дня#Новости тюмени#Александр Смирнов
Паводок-2024: в апреле под воду могут уйти Ишим, Абатское и Викулово
Вчера, 11:13
«Обратно за парту»: сможете ли вы ответить на вопросы из школьной программы?
5 апреля, 05:50
Занимают очереди с 5 утра: тюменцы атакуют миграционные отделы ради спецпечатей
4 апреля, 08:13
Порнозависимость и стимуляторы: сексолог рассказал о главных проблемах тюменцев
5 апреля, 08:31
«Это лучше ипотеки»: тюменка рассказала о выгодной покупке жилья в кредит
5 апреля, 07:03
«Редкая тачка доедет»: тюменские деревни отрезаны от цивилизации из-за распутицы
4 апреля, 05:41
"