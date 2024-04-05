Итоги дня: новые меры поддержки, рост зарплат, парад на 9 мая и вертолеты в районы

Posted 5 апреля, 15:48
Published 5 апреля, 15:48
Modified 5 апреля, 16:06
Updated 5 апреля, 16:06
В регионе запустят новую меру поддержки — коснется она многодетных семей, имеющих свой бизнес. Такие семьи смогут получить кредит на льготных условиях. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.
«По моему поручению Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу „Семья“. Финансирование ведется в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, который инициирован Президентом России», — рассказал глава региона.
В регионе начался сезон самокатов — почти на 2 недели раньше срока. Планировали выпустить на дорогу этот транспорт только 15 апреля. Однако замечать лихачей на двухколесном электротранспорте начали уже на этой неделе. Многие пешеходы и автолюбители к самокатчикам отнеслись отрицательно. Сотрудникам ГИБДД люди жалуются, что водители самокатов не соблюдают ПДД и мешают проезду машинам.
Кроме того, в регионе уже случилось первое ДТП с самокатчиком. Он сбил ребенка у школы 93, когда тот переходил дорогу. Школьник доставлен в больницу. О его состоянии ничего неизвестно.
Средние предлагаемые зарплаты в Тюмени выросли на 4% и составили 58 907 рублей. В рейтинге, составленном аналитиками «Авито Работа», город занял пятое место.
Самые высокие предлагаемые зарплаты в Тюменской области у руководителя группы разработки, генерального, коммерческого и технического директоров, а также у руководителя стройпроекта. Из «не руководителей» самые высокие зарплаты предлагают геодезисту, машинисту, сварщику, геологу и водителю.
Торжественное шествие, посвященное Дню Победы, в Тюмени пока под вопросом. Как пояснили в мэрии, заседание оргкомитета, на котором будет рассмотрен вопрос проведения Парада Победы и запуска фейерверков, состоится в апреле. Далее мэрия будет публиковать список грядущих мероприятий. Будет ли в их списке традиционный парад — вопрос открытый.
Тюменцам предлагают добираться до труднодоступных населенных пунктов на вертолете Ми-8. До труднодоступных населенных пунктов Тобольского, Нижнетавдинского и Вагайского районов можно будет добраться на вертолетах Ми-8. В этом году число рейсов увеличили с 253 до 291, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
Билеты на рейс можно приобрести заранее, они продаются по сниженной цене. Пассажирам разрешено брать с собой ручную кладь до 10 килограммов.