Эксперт назвала причины связи лишнего веса и гипертонии

По словам специалиста, потребность клеток тканей в кислороде одинакова как у людей с нормальной массой тела, так и у тех, у кого есть избыточный вес или ожирение. Однако для обеспечения кислородом тканей организма с избыточным весом требуется больше усилий со стороны сердца. Учащенное сердцебиение, превышающее 80-85 ударов в минуту, может быть одним из первых признаков гипертонии. Гипертония развивается не сразу: вначале повышенное артериальное давление выступает как компенсаторный механизм, который позднее переходит в хроническое заболевание.