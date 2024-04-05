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Posted 5 апреля, 15:23

Published 5 апреля, 15:23

Modified 5 апреля, 15:36

Updated 5 апреля, 15:36

Эксперт назвала причины связи лишнего веса и гипертонии

5 апреля 2024, 15:23
В 80% случаев у людей с избыточным весом диагностируют артериальную гипертензию, которая вызвана негативным воздействием повышенной активности симпатической нервной системы на стенки сосудов, сердце и почки. Повышение артериального давления является результатом этого процесса.

Ученые доказали, что «полные гипертоники» имеют неблагоприятные показатели артериального давления при его суточном наблюдении.

Главный врач одной из медицинских компаний Надежда Подкорытова объяснила в интервью RuNews24.Ru связь между гипертонией и лишним весом. Также она дала рекомендации по снижению риска развития гипертонии.

По словам специалиста, потребность клеток тканей в кислороде одинакова как у людей с нормальной массой тела, так и у тех, у кого есть избыточный вес или ожирение. Однако для обеспечения кислородом тканей организма с избыточным весом требуется больше усилий со стороны сердца. Учащенное сердцебиение, превышающее 80-85 ударов в минуту, может быть одним из первых признаков гипертонии. Гипертония развивается не сразу: вначале повышенное артериальное давление выступает как компенсаторный механизм, который позднее переходит в хроническое заболевание.

Что касается профилактики гипертонии, то она заключается в минимизации факторов риска. Пациентам с высоким риском осложнений или наследственной предрасположенностью рекомендуется регулярно посещать кардиолога. Пациентам без патологий и генетической предрасположенности достаточно следовать рекомендациям терапевта.

Врач также дала общие советы для снижения вероятности развития гипертонии:

  • сохранять оптимальную массу тела;
  • снижать массу тела при избыточном весе или ожирении;
  • прекратить курение и употребление алкоголя;
  • ограничить потребление соли для уменьшения нагрузки на сердце и почки;
  • поддерживать физическую активность;
  • включить в рацион свежие овощи и фрукты;
  • регулярно проходить обследования.
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