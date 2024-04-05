Эксперт назвала причины связи лишнего веса и гипертонии

Posted 5 апреля, 15:23
Published 5 апреля, 15:23
Modified 5 апреля, 15:36
Updated 5 апреля, 15:36
Ученые доказали, что «полные гипертоники» имеют неблагоприятные показатели артериального давления при его суточном наблюдении.
Главный врач одной из медицинских компаний Надежда Подкорытова объяснила в интервью RuNews24.Ru связь между гипертонией и лишним весом. Также она дала рекомендации по снижению риска развития гипертонии.
По словам специалиста, потребность клеток тканей в кислороде одинакова как у людей с нормальной массой тела, так и у тех, у кого есть избыточный вес или ожирение. Однако для обеспечения кислородом тканей организма с избыточным весом требуется больше усилий со стороны сердца. Учащенное сердцебиение, превышающее 80-85 ударов в минуту, может быть одним из первых признаков гипертонии. Гипертония развивается не сразу: вначале повышенное артериальное давление выступает как компенсаторный механизм, который позднее переходит в хроническое заболевание.
Что касается профилактики гипертонии, то она заключается в минимизации факторов риска. Пациентам с высоким риском осложнений или наследственной предрасположенностью рекомендуется регулярно посещать кардиолога. Пациентам без патологий и генетической предрасположенности достаточно следовать рекомендациям терапевта.
Врач также дала общие советы для снижения вероятности развития гипертонии: