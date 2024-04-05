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Posted 5 апреля, 11:58

Published 5 апреля, 11:58

Modified 5 апреля, 12:00

Updated 5 апреля, 12:00

Дети попали в больницу после поедания шоколада с марихуаной и грибами в Киеве

5 апреля 2024, 11:58
В Киеве за неделю в больницу попали трое детей. Причиной их госпитализации стало поедание шоколада с наркотическими веществами — марихуаной и псилобицином.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», сначала в больницу попали двое детей из одной семьи. Они употребили шоколад без маркировки, в котором оказался каннабис. У ребят возникло нарушение сознания. Также они почувствовали недомогание и рвоту.

Позже в больницу доставили ребенка, который поел шоколад, подаренный отцом. В нем был псилобицин — наркотическое вещество, получаемое из грибов. У мальчика начались галлюцинации.

Медики призывают родителей обращать внимание на состав продуктов, которые они предлагают своим детям.

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