Дети попали в больницу после поедания шоколада с марихуаной и грибами в Киеве

Posted 5 апреля, 11:58
Published 5 апреля, 11:58
Modified 5 апреля, 12:00
Updated 5 апреля, 12:00
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», сначала в больницу попали двое детей из одной семьи. Они употребили шоколад без маркировки, в котором оказался каннабис. У ребят возникло нарушение сознания. Также они почувствовали недомогание и рвоту.
Позже в больницу доставили ребенка, который поел шоколад, подаренный отцом. В нем был псилобицин — наркотическое вещество, получаемое из грибов. У мальчика начались галлюцинации.
Медики призывают родителей обращать внимание на состав продуктов, которые они предлагают своим детям.