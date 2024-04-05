Дети попали в больницу после поедания шоколада с марихуаной и грибами в Киеве

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», сначала в больницу попали двое детей из одной семьи. Они употребили шоколад без маркировки, в котором оказался каннабис. У ребят возникло нарушение сознания. Также они почувствовали недомогание и рвоту.