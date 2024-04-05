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Posted 5 апреля, 10:03

Published 5 апреля, 10:03

Modified 5 апреля, 10:11

Updated 5 апреля, 10:11

Чуть не убил. В Тюмени пьяный пассажир напал на таксистку

Чуть не убил. В Тюмени пьяный пассажир избил таксистку

5 апреля 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney

Чуть не убил. В Тюмени пьяный пассажир напал на таксистку

Причиной конфликта стала неправильная парковка по мнению пассажира и то, что везла его девушка.

В Тюмени на таксистку напал пьяный пассажир. Девушка получила ушибы, ссадины и рассечения. Жалобу от предполагаемой потерпевшей выложили в городском паблике «ЧС Тюмень». Причиной конфликта, как сказано в посте, стала некомфортная езда, плохая парковка и пол водителя.

Со слов автора поста, всю поездку пассажир вел себя неадекватно, а по прибытии к месту начал скандалить и кричать на водителя. После этого он отказался выходить из машины, забрал ключи от авто у таксистки, разбил салон, а после — напал на саму девушку. Она получила ушибы, ссадины и рассечения.

После жалобы к работодателю — пострадавшую отстранили от работы за «опасные маневры на дороге».

Теперь таксистка намерена писать заявление в полицию.

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