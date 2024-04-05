Чуть не убил. В Тюмени пьяный пассажир избил таксистку

Со слов автора поста, всю поездку пассажир вел себя неадекватно, а по прибытии к месту начал скандалить и кричать на водителя. После этого он отказался выходить из машины, забрал ключи от авто у таксистки, разбил салон, а после — напал на саму девушку. Она получила ушибы, ссадины и рассечения.