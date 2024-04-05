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Posted 5 апреля, 08:00

Published 5 апреля, 08:00

Modified 5 апреля, 08:02

Updated 5 апреля, 08:02

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» сообщил о снижении прибыли за 2023 год

Аквапарк «ЛетоЛето» потерял за год десятки миллионов прибыли

5 апреля 2024, 08:00
Фото: ВК «ЛетоЛето»

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» сообщил о снижении прибыли за 2023 год

По итогам 2023 года чистая прибыль термального курорта сократилась на 23,7 миллиона рублей или 29% и составила 59,5 миллиона. Выручка возросла с 1,7 до 1,9 миллиарда рублей. Такие данные указаны в финансовой отчетности компании.

Заметим, что по итогам 2022 года прибыль тюменского аквапарка «Лето-Лето» увеличилась по сравнению с 2021 годом в 12,5 раза — с 6,7 миллиона до 83,7 миллиона рублей, выручка увеличилась тогда с 1,2 миллиарда до 1,7 миллиарда рублей.

Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «Аквапарк» инициированы 34 проверки. В трех из них были выявлены нарушения.

Термальный курорт «Лето-Лето» работает в Тюмени с 2018 года. В числе учредителей — ООО «ВОЯЖ-ЭКСПРЕСС» и ООО «Морис-Т». Последнему принадлежит 90% термального курорта. Гендиректором и учредителем «Морис-Т» является тюменский предприниматель Владимир Шевчик.

Ранее «Наш Город» писал, что в аквапарке «ЛетоЛето» подросток получил серьезную рану стопы во время спуска с горки — ему разрезало ногу о болт. По данному факту СУ СК по Тюменской области проводит проверку. Ее ход и результаты находятся под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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