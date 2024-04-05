Аквапарк «ЛетоЛето» потерял за год десятки миллионов прибыли

Ранее «Наш Город» писал, что в аквапарке «ЛетоЛето» подросток получил серьезную рану стопы во время спуска с горки — ему разрезало ногу о болт. По данному факту СУ СК по Тюменской области проводит проверку. Ее ход и результаты находятся под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.