Аквапарк «ЛетоЛето» потерял за год десятки миллионов прибыли

Posted 5 апреля, 08:00
Published 5 апреля, 08:00
Modified 5 апреля, 08:02
Updated 5 апреля, 08:02
Заметим, что по итогам 2022 года прибыль тюменского аквапарка «Лето-Лето» увеличилась по сравнению с 2021 годом в 12,5 раза — с 6,7 миллиона до 83,7 миллиона рублей, выручка увеличилась тогда с 1,2 миллиарда до 1,7 миллиарда рублей.
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «Аквапарк» инициированы 34 проверки. В трех из них были выявлены нарушения.
Термальный курорт «Лето-Лето» работает в Тюмени с 2018 года. В числе учредителей — ООО «ВОЯЖ-ЭКСПРЕСС» и ООО «Морис-Т». Последнему принадлежит 90% термального курорта. Гендиректором и учредителем «Морис-Т» является тюменский предприниматель Владимир Шевчик.
Ранее «Наш Город» писал, что в аквапарке «ЛетоЛето» подросток получил серьезную рану стопы во время спуска с горки — ему разрезало ногу о болт. По данному факту СУ СК по Тюменской области проводит проверку. Ее ход и результаты находятся под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.