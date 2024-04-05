Аферист из Средней Азии: в Тюмень пытался хитрым способом попасть нелегал

Как рассказали в ведомстве, пытавшийся попасть в страну гражданин сменил имя и фамилию и скрыл то, что ранее уже был выдворен из России обратно на родину. По закону, попробовать вернуться можно только через 5 лет, но приехавший не дождался этого срока и пытался под фальшивыми документами получить вид на жительство.