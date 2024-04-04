«Забирайте мертвого»: зоозащитники бьют тревогу из-за трупов котов в Тюмени

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Весна для домашних котов время особое, даже кастрированные и стерилизованные животные могут рваться на улицу, следуя за гормонами. Причем некоторые тюменцы считают, что прогулка их котику не повредит и выпускают его на улицу. Однако, как рассказал «Нашему городу» ветеринар Олег Мальков, делать это категорически запрещено.
«Люди почему-то думают, что их домашний кот знает правила выживания на улице. Это, конечно же, не так. Он просто подвержен гормонам и перестроению организма из-за изменения светового дня. Если он громко мяукает, скребет окно или дверь — это нормально. Это не значит, что „котик хочет погулять“ и его надо выпустить. Если хотите, чтобы он изучал улицу, то поставьте ему необходимые прививки, обработайте от клещей и выгуливайте его на шлейке. Это единственный допустимый вариант», — говорит ветеринар.
Особенно часто на самовыгул отправляют животных в частном секторе, которых в городе достаточно много и встречаются они в каждом из четырех округов. Даже в соседских чатах постоянно обсуждают, к кому какой кот зашел или кто должен убирать труп с улицы.
«Чей самовыгульный бел-рыжий котик не вернулся домой? Забирайте мёртвого на улице Вишневой», — пишет жительница Суходольского района соседям.
Однако несмотря на эти заявления, собственники домов и животных продолжают весело обсуждать, что какой-то кот ходит по району и ищут себе кошку. Зоозащитница Валерия Горохова напоминает о том, что после таких «прогулок» рождаются котята, которых в дом никто не берет, им тоже приходится умирать на улице.
Еще с прошлого месяца Горохова пытается бороться с нерадивыми хозяевами, которые выпускают свих животных на улицу. С горожанами она проводит беседы, а иногда грозится и обращением в полицию, однако эти меры не помогают.
«Практика показала, что за жестокое обращение притянуть самовыгул нельзя. А учитывая то, что многие коты без документов, доказать, что конкретный кот принадлежит конкретному хозяину не удается. Закон о самовыгуле в большей степени настроен на собак и защиту людей, а не на защиту прав животных. Но мы уже около сотни котов нашли мертвы. Видно, что они домашние, у меня от этого сердце разрывается», — говорит девушка.
Она считает, что форма приобретения животных в Тюменской области и во всей России несовершенна. И раз бороться с самовыгулом пока не получается и перспективы этой борьбы она уже не видит, зоозащитница убеждена, что нужно менять условия, на которых люди заводят себе питомцев.
«В Европе, например, нельзя просто купить себе кота и и жить с ним. Животное во многих странах ставиться на учет, ему присваивают номер и за него еще нужно платить налоги. так люди понимают ответственность за четвероногого. У нас такая система позволит сократить число людей, у которых есть домашние питомцы, притом это обеспечит поступления в бюджет страны или региона. На эти деньги можно содержать приюты и так мы постепенно сможем решить проблемы с бездомными животными», — предлагает Горохова.
Со своей инициативой она планирует обратиться в Тюменскую областную Думы и даже написать письмо президенту Росси Владимиру Путину.
На данный момент в России для защиты животных действует ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Как считает юрист Павел Шадрин, его вполне достаточно для регулирования отношений человека и животного.
«Там прописано, что, во-первых, мы к животным относимся, как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания, а, во-вторых, то, что человек несет ответственность за судьбу животного. Выпустил гулять и кот умер — неси ответственность!», — уверен Шадрин.
Он предлагает расширить права зоозащитников и создать специальный портал, на котором люди смогут доносить на людей, которые плохо обращаются с животными.
«По обращению сначала приезжает волонтер, оценивает ситуацию и вызывает полицию, если есть на то основания. Вот так закон будет работать и люди станут ответственнее», — уверен юрист.
Серьезных планов по запросу на реализацию подобной системы у юриста пока нет, однако эту идею он уже предложит тюменским волонтерам, которые готовы биться за жизни животных.