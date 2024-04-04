«Забирайте мертвого»: зоозащитники бьют тревогу из-за трупов котов в Тюмени

Она считает, что форма приобретения животных в Тюменской области и во всей России несовершенна. И раз бороться с самовыгулом пока не получается и перспективы этой борьбы она уже не видит, зоозащитница убеждена, что нужно менять условия, на которых люди заводят себе питомцев.