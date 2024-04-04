Вирус никуда не ушел: за неделю коронавирусом заболели сотни тюменцев

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
За период с 25 по 31 марта в Тюменской области коронавирус обнаружили у 244 жителей региона. Это на 9 случаев меньше, в сравнении с предыдущей неделей.
С диагнозом COVID-19 был госпитализирован 41 человек, выздоровели 372 человека. За неделю госпитализированных стало на одного больше, выздоровевших — на 9 больше. Рост количества госпитализаций замечен не только в Тюменской области, но и в целом по России.
«Количество госпитализаций увеличилось на 3,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 40 субъектах РФ. Выздоровевших на 5,4% меньше. Показатель заболеваемости снизился на 13,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах страны», — рассказали эксперты портала Объясняем.рф.
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