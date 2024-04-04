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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

За неделю коронавирусом заболели сотни жителей Тюменской области

Вирус никуда не ушел: за неделю коронавирусом заболели сотни тюменцев

4 апреля 2024, 09:33
Фото: 1MI

За неделю коронавирусом заболели сотни жителей Тюменской области

Госпитализированных с диагнозом COVID-19 в России стало больше. Эксперты рассказали, как обстоят дела в Тюменской области.

За период с 25 по 31 марта в Тюменской области коронавирус обнаружили у 244 жителей региона. Это на 9 случаев меньше, в сравнении с предыдущей неделей.

С диагнозом COVID-19 был госпитализирован 41 человек, выздоровели 372 человека. За неделю госпитализированных стало на одного больше, выздоровевших — на 9 больше. Рост количества госпитализаций замечен не только в Тюменской области, но и в целом по России.

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«Количество госпитализаций увеличилось на 3,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 40 субъектах РФ. Выздоровевших на 5,4% меньше. Показатель заболеваемости снизился на 13,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах страны», — рассказали эксперты портала Объясняем.рф.

Ранее «Наш город» писал, что в Заводоуковске из-за бешеной собаки объявили карантин. В городе запретили отлавливать и продавать животных.

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#Общество#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Тюменская область#Новости тюмени#Вирусы#COVID-19#Коронавирусная инфекция#Любовь Селезнева
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