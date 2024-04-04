В Тюмени под КРТ отдадут еще один участок

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
В Тюмени под реновацию пойдет участок в районе Харьковской, Мельникайте и Одесской. На проведение КРТ уйдут 10 лет. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте администрации города.
В документе также указано, что сносу подлежат более 200 нежилых построек, большая часть из которых — гаражи. В общей сложности власти выделят застройщикам 5.12 гектара. На данный момент участок на торги не выставлен.
Ранее «Наш город» сообщал, что в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени из-за КРТ снесут семь домов. На их месте построят новые высотки.