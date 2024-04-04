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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Строительный крах. В Тюмени могут заморозить несколько крупных строек.

Строительный крах. В Тюмени могут заморозить несколько крупных строек

4 апреля 2024, 10:56

Строительный крах. В Тюмени могут заморозить несколько крупных строек.

Все дело в дефиците кадров городского управления строительства — больше половины госзакупок были выполнены с нарушениями или не выполнены вовсе.

В Тюмени наблюдается огромный дефицит кадров в управлении строительства. Об этом анонимные источники ИА «URA.RU». В связи с этим многие стройки могут или заморозить, или не начать вовсем.

Как рассказали в счетной палате страны, больше половины государственных закупок в сфере строительства по Тюменской области были сделаны или с нарушениями или не доведены до конца. Сейчас в Управлении строительства не хватает 7 профильных чиновников, которые должны заниматься строительством и разработкой разных крупных проектов.

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