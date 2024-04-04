Строительный крах. В Тюмени могут заморозить несколько крупных строек.

Как рассказали в счетной палате страны, больше половины государственных закупок в сфере строительства по Тюменской области были сделаны или с нарушениями или не доведены до конца. Сейчас в Управлении строительства не хватает 7 профильных чиновников, которые должны заниматься строительством и разработкой разных крупных проектов.