Строительный крах. В Тюмени могут заморозить несколько крупных строек.

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В Тюмени наблюдается огромный дефицит кадров в управлении строительства. Об этом анонимные источники ИА «URA.RU». В связи с этим многие стройки могут или заморозить, или не начать вовсем.
Как рассказали в счетной палате страны, больше половины государственных закупок в сфере строительства по Тюменской области были сделаны или с нарушениями или не доведены до конца. Сейчас в Управлении строительства не хватает 7 профильных чиновников, которые должны заниматься строительством и разработкой разных крупных проектов.