«Страна Девелопмент» презентовала свои объекты замминистра строительства Стасишину

ГК «Страна Девелопмент» — застройщик родом из Тюмени — лидер Российской Федерации в этом направлении. Президент компании Александр Гайдуков провел экскурсию по микрорайону «Европейский берег», который был построен по программе РЗТ (развитие застроенных территорий) — программа была предшественником КРТ. На этом участке раньше стояло 34 деревянных ветхих и аварийных дома, где проживали люди. Благодаря реализации проекта почти 200 семей смогли улучшить свои жилищные условия. Сейчас на 12 га расположен современный жилой комплекс из 7 многоэтажных домов с комфортной и безопасной средой.