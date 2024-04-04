«Страна Девелопмент» презентовала свои объекты замминистра строительства Стасишину

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
ГК «Страна Девелопмент» — застройщик родом из Тюмени — лидер Российской Федерации в этом направлении. Президент компании Александр Гайдуков провел экскурсию по микрорайону «Европейский берег», который был построен по программе РЗТ (развитие застроенных территорий) — программа была предшественником КРТ. На этом участке раньше стояло 34 деревянных ветхих и аварийных дома, где проживали люди. Благодаря реализации проекта почти 200 семей смогли улучшить свои жилищные условия. Сейчас на 12 га расположен современный жилой комплекс из 7 многоэтажных домов с комфортной и безопасной средой.
В июне 2023 года застройщик приступил к реализации второй очереди ЖК. Сейчас по программе КРТ «Страна Девелопмент» на участке 29 га строит жилой комплекс «Европейский берег 2.0», состоящий из 10 многосекционных домов общей жилой площадью более 330 000 кв. м. На территории комплекса предусмотрены два детских сада, еще один — встроенный и одна новая школа. Полностью проект будет завершен в 2030 году.
С помощью реализации механизма КРТ в заречной части города на участке «Страны» вместо 153 домов без центральной канализации вырастет новый «город в городе». Более 300 людей переедут в новое и комфортное жилье. 202 человека уже воспользовались своим правом — некоторым жителям застройщик помог купить благоустроенную квартиру, а кто-то решил не менять привычный образ жизни и переехал в частный дом.
«Европейский берег 2.0 — это первый в России проект, который реализуется по федеральному закону о КРТ. Именно на него получено первое разрешение о строительстве в рамках этого механизма. Через год и три месяца мы планируем ввести первый дом ЖК в эксплуатацию. Это будет первый в Российской Федерации жилой дом, введенный по программе КРТ ветхого и аварийного жилья», — рассказал Александр Гайдуков, президент ГК «Страна Девелопмент».
Тюменская область сегодня в числе лидеров-регионов по объектам, строящимся по механизму КРТ. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ активно помогает региону и застройщикам в части нормативного регулирования.