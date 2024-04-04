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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Тюмени откроется новое заведение с завтраками

Новое заведение с завтраками готовится к открытию в Тюмени

4 апреля 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени откроется новое заведение с завтраками

Завтраки станут фишкой заведения, так как подавать их там будут в любое время суток. Представители кофейни обещают представить в меню авторские напитки и десерты.

В Тюмени готовится к открытию новая кофейня «Завтрак, пожалуйста». Она будет расположена на первом этаже торгового центра «Рентал». На данный момент в помещении проводится ремонт, но он находится уже на завершающей стадии, пишет 72.ru.

Предположительно, кофейня принадлежит руководителю фирмы «Лимитед» Аляру Джаббарову. По итогам 2022 года выручка его компании составила 58.2 миллиона рублей, чистая прибыль — 20 тысяч.

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Ранее в этом же помещении располагалась кофейня «12 стульев». Однако в конце прошлого года владелец решил ее закрыть.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени закроется бар «Ин да Юса», который проработал 12 лет. На его месте откроют новое заведение.

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