На Тюменском вокзале появилось долгожданное нововведение

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
На Тюменском вокзале появилось онлайн-табло. Об этом сообщили на официальном сайте РЖД. Теперь отслеживать поезда по прибытию и отбытию можно в любом удобном месте.
К запуску новой системы в Тюмени готовились несколько месяцев, перенося все данные в электронный вариант. Сейчас система полностью отлажена и работает, но пока только в тестовом режиме, в полную рабочую силу табло переведут только после проверки его работоспособности.