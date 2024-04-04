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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

На Тюменском вокзале появилось долгожданное нововведение

На Тюменском вокзале появилось долгожданное нововведение

4 апреля 2024, 10:09
Фото: 1MI

На Тюменском вокзале появилось долгожданное нововведение

Теперь проверять прибытие и отбытие поездов можно в любом месте

На Тюменском вокзале появилось онлайн-табло. Об этом сообщили на официальном сайте РЖД. Теперь отслеживать поезда по прибытию и отбытию можно в любом удобном месте.

К запуску новой системы в Тюмени готовились несколько месяцев, перенося все данные в электронный вариант. Сейчас система полностью отлажена и работает, но пока только в тестовом режиме, в полную рабочую силу табло переведут только после проверки его работоспособности.

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